Hochwertige Uhr aus Braunschweiger Hotelzimmer gestohlen

Braunschweig. Bereits am 1. September kam es zum Diebstahl in einem Braunschweiger Hotel. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Wer hat die Uhr gesehen?

Aus einem Hotel in der Braunschweiger Innenstadt haben Unbekannte eine hochwertige Rolex-Uhr gestohlen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Diebstahl bereits am 1. September. Demnach verließ der Hotelgast am Morgen sein Zimmer und kam am Nachmittag wieder zurück. Innerhalb dieses Zeitraumes verschaffte sich jemand unerlaubt Zugang zu dem Zimmer und stahl die Uhr.

Dieser Diebstahl wurde durch die Polizei aufgenommen und eine Strafanzeige gefertigt. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die diese Uhr seit der Tat gesehen haben oder dem sie möglicherweise angeboten wurde. Diese können sich unter der (0531) 4763115 melden.

