Braunschweiger Kriegshochzeit: Bräutigam in Ukraine getötet

„Es ist so schlimm, wir sind unfassbar traurig“, sagt Manuela Schatz. Die Braunschweigerin ringt um Fassung, während sie eine Nachricht aus der Ukraine weitergibt. Als Soldat der ukrainischen Armee ist Andrey Avilov gefallen.

Dies habe ihr dessen Frau Anastasiia mitgeteilt, sagt Manuela Schatz. Als Gastgeberin der wie Andrey Avilov aus Charkiw stammenden Anastasiia hatte sich die Braunschweiger Fahrlehrerin Anfang Mai auch dahingehend engagiert, dass sie in ihrem Garten die Feier der Ferntrauung (oder Kriegstrauung) organisierte. Am Bildschirm bzw. im Internet gaben sich der uniformierte Soldat und die nach Braunschweig geflüchtete Anastasiia das Ja-Wort. Der Vorgesetzte Andrey Avilovs vollzog den formalen Akt, während Manuela Schatz als Trauzeugin und Gastgeberin der Braunschweiger Feier mit viel Aufwand den romantischen Aspekt der dem grausamen russischen Angriffskrieg trotzenden Verbindung deutlich machte und beschwor. Entsprechend traurig spricht sie darüber, was ihr die vor einiger Zeit nach Charkiw zurückgekehrte Anastasiia jetzt berichtet hat. Demnach war Andrey Avilov auf Patrouille unterwegs, als das russische Militär ein Waffenlager bombardierte, wodurch er ums Leben kam. Die Beerdigung soll am Montag stattgefunden haben. Als Beobachter dieser Braunschweiger Hochzeitsfeier im Mai fällt einem noch ein, dass Andrey – der vor dem Krieg als Kellner gearbeitet hat – ganz am Ende sagte, nach dem Krieg müsse man unbedingt noch eine „richtige Party“ feiern. Es war ihm nicht vergönnt.

Gegenoffensive im Osten und im Süden

Die Region Charkiw, aus der das Paar stammt, spielt bei der ukrainischen Gegenoffensive eine wichtige Rolle. Am Wochenende hat Russlands Verteidigungsministerium den Abzug („Umgruppierung“) eigener Truppen aus der Region im Nordosten des teils besetzten Landes bekanntgegeben. Nach Angaben Kiews zogen sich russische Truppen auch aus Teilen des Gebiets um Cherson im Süden zurück. Fluchtartig, so stellen es die Ukrainer dar, verließen die Truppen ihre Stellungen. Doch solche Angaben sind schwer zu überprüfen.



