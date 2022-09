Braunschweig. Im Bereich des Braunschweiger Hafens ist am Mittwoch für einige Zeit der Strom ausgefallen. Bauarbeiten waren schuld, wie BS Energy erörtert.

Bei Bauarbeiten in der Nähe des Braunschweiger Hafens ist am Mittwoch ein Hochspannungskabel beschädigt worden. Hunderte Kunden waren minutenlang ohne Strom. (Symbolbild)

BS Energy Bagger beschädigt Kabel: Kein Strom in Teilen Braunschweigs

Baggerarbeiten haben am Mittwoch einen kurzfristigen Stromausfall in Braunschweigs Norden verursacht. Wie Betreiber BS Energy mitteilt, waren etwa 3.000 Kunden betroffen – im Gewerbegebiet am Braunschweiger Hafen.

Derzeit finden Bauarbeiten im Bereich der Grotrian-Steinweg-Straße statt. Dort wurde um kurz nach 9 Uhr ein 20-kV-Kabel beschädigt. „Dies hatte einen Ausfall der Stromversorgung in weiten Teilen der Grotrian-Steinweg-Straße sowie der Ernst-Böhme-Straße zur Folge“, berichtet ein Sprecher von BS Energy.

Stromausfall in Braunschweig hält nur einige Minuten an

Mitarbeiter von BS Netz konnten recht schnell Abhilfe schaffen: Etwa eine halbe Stunde später funktionierte bei den meisten Kunden der Strom wieder. Weitere Zuschaltungen folgten bis 9.50 Uhr. Seit 10.30 Uhr seien alle Bezieher wieder versorgt.

red

