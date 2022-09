Braunschweig: Betrunkener torkelt über Neustadtring

Braunschweig. Ein 37-Jähriger hat am Sonntag für Verkehrschaos in Braunschweig gesorgt. Als ein Rettungswagen kam, schlug der Mann nach den Einsatzkräften.

Braunschweiger Rettungskräfte mussten am Sonntag den Schlägen eines Alkoholisierten ausweichen, um nicht verletzt zu werden. Die Polizei nahm den 37-Jährigen wenig später in Gewahrsam. (Symbolbild)

Ein betrunkener Mann hat am frühen Sonntagabend auf dem Neustadtring in Braunschweig randaliert – und versucht, die Besatzung eines Rettungswagens zu attackieren. Wie Braunschweigs Polizei erläutert, kam es deshalb kurz vor 18 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Von Anfang an: Gegen 17.45 Uhr torkelte der stark alkoholisierte 37-Jährige in Höhe der Haltestelle Maschplatz mehrfach auf die Straße, sodass es beinahe zu Unfällen mit vorbeifahrenden Autos kam. „Laut Zeugenaussagen soll er einen schwarzen VW Tiguan gestoppt und mit dem Kopf gegen das Fahrzeug geschlagen haben“, erklärt die Polizei. Der Autofahrer fuhr anschließend weiter.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Braunschweig: 37-Jähriger schlägt nach Rettungswagenbesatzung

Passanten, die den 37-Jährigen beobachteten, machten einen zufällig vorbeifahrenden Rettungswagen der Braunschweiger Feuerwehr aus – und hielten diesen an. Als die Rettungskräfte versuchten, den Mann zu beruhigen, schlug er in deren Richtung. Die Kräfte wichen den Schlägen jedoch aus.

Wegen der Nähe zur Hauptfeuerwache kamen weitere Feuerwehrleute zur Einsatzstelle am Neustadtring. Die Polizei nahm den Betrunkenen schließlich in Gewahrsam, „um eine weitere Eskalation zu verhindern“. Sie leitete ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte ein und ordnete eine Blutprobe an.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig:

Braunschweigs Polizei bittet nun den Fahrer des schwarzen Tiguans wie auch weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter (0531) 476-2516 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de