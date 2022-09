Jetzt sind die Wölfe wohl auch in Braunschweig angekommen!

Am Kleingärtnerverein warnen bereits Aushänge vor ihnen, und in den an das Riddagshäuser Naturschutzgebiet angrenzenden Wohngebieten ist es bereits ausgiebig Gesprächsthema: Die Wölfe sind da!

„Ja, es wurden bereits mehrere Wölfe im Revier Riddagshausen mit Wildkameras und Nachtsichttechnik gesichtet. Auch gefundene Losung bestätigt dies“, erklärt Hennig Brandes, Vorsitzender der Jägerschaft Braunschweig, gegenüber unserer Zeitung.

Wölfe kehren gerade in frühere Lebensräume zurück

Die Rede ist von zwei bis vier Jungwölfen, die auch gemeinsam auf die Jagd gingen und bereits eine Schwarzwildrotte angegriffen hätten, aber dabei auch auf erhebliche Gegenwehr getroffen seien.

Zu Rissen von Nutztieren, die auch über Nacht auf ihren Weiden bleiben, sei es noch nicht gekommen. Brandes warnte jedoch ausdrücklich vor der Gefahr, die von den Wölfen beispielsweise für Schafe ausgehen könne, die nachts im Naturschutzgebiet sind.

Es ist noch unklar, ob die Jungwölfe in Riddagshausen bleiben oder ihre Wanderschaft auf der Suche nach einem Revier fortsetzen werden.

In der Braunschweiger Jägerschaft, die auch den Wolfsberater des Landes, Andreas Hofmann, regelmäßig über die Sichtungen informiert, geht man davon aus, dass die Tiere aus Richtung Weddel, Klein Schöppenstedt und Reitlingstal nach Riddagshausen gekommen sind. Dort sind für sie die Bedingungen nach Ansicht der Fachleute nicht schlecht.

Ohnehin dringen Wölfe, die in Deutschland gerade in frühere Lebensräume zurückkehren, in letzter Zeit verstärkt in die Nähe von Städten vor, so zuletzt in Hannover. Jetzt offenbar auch in Braunschweig, wo Henning Brandes auf Anfrage nicht nur die Wolfssichtungen in Riddagshausen bestätigt, sondern auch Sichtungen im Querumer Forst nördlich der Autobahn A 2 und in der Buchhorst.

Wolfsberater Hofmann: „Es gibt noch keinen C1-Nachweis“

Zurückhaltender äußert sich indes noch Niedersachsens Wolfsberater Andreas Hofmann gegenüber unserer Zeitung.

Ja, man habe aufgrund der Hinweise gerade ein Auge auf das Revier Riddagshausen geworfen, so Hofmann, schaue sich das intensiv an und werte Aufnahmen aus. Hofmann betonte ausdrücklich: „Es gibt noch keinen C1-Nachweis dort.“ Das „C“ steht für Canis lupus, lateinisch für den Wolf. Dieser Nachweis gilt quasi als amtliche Bestätigung. Bis dahin wolle man weiter beobachten und auch beraten.

Zuletzt hatten Nachrichten über Wolfssichtungen und Wolfsrisse in Niedersachsen und in der Region Braunschweig wieder für große Aufmerksamkeit gesorgt. Hennig Brandes von der Jägerschaft warnt ebenso wie Wolfsberater Hofmann vor Panikmache und „Wolfstourismus“.

Man müsse die Dinge sachlich analysieren, so Brandes. Zu dieser Betrachtung gehöre es, dass in Deutschland noch keine gefährlichen Wolfsbegegnungen mit Menschen gemeldet worden seien. Allerdings sei die Gefahr, die von Wölfen für Nutztiere ausgehen könne, real.

