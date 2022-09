Braunschweiger Ausdauersportler gehen bis an ihre Grenzen

Braunschweig. „Friends For Life“ und „Brunswick Wheelers“ bei ihrer Ankunft in Braunschweig gefeiert. Stattliches Spendenergebnis für tumorkranke Kinder.

Erschöpft, aber glücklich: Kraftspender-Tour 2022 am Sonntag am Ziel in Braunschweig auf dem Magnikirchplatz.

Kaputt und ausgepumpt, aber glücklich kamen sie an, erst am Löwenwall, dann auf dem Magnikirchplatz, wo wohl 100 Freunde, Familienangehörige und Anhänger schon warteten und mächtig Applaus spendeten: Die Kraftspender-Tour 2022 der Ausdauersportler der „Friends For Life“ und der „Brunswick Wheelers“ endete am Sonntag erfolgreich und emotional.

Die letzten Meter der Kraftspender-Tour 2022 in der Braunschweiger Innenstadt. Foto: Henning Noske

Keine Zwischenfälle auf der Tour mit 1200 Rad-Kilometern und 240 Lauf-Kilometern kreuz und quer durch Niedersachsen seit Donnerstagabend – und bereits mehr als 12.000 Euro an Spendengeldern für tumorkranke Kinder und ihre Familien eingesammelt: Organisator Torsten Bierwisch war erschöpft und „happy“.

22 Leute hatten alles gegeben und starkes Teamwork abgeliefert, nicht nur die Extrem- und Ausdauersportler, sondern auch die ganze Mannschaft

Alles bestens gelaufen, nur einen Radfahrer wegen gesundheitlicher Problemen verloren, ein Platten, aber gute Leistungen und tolle Erlebnisse – so muss es sein. „Dafür macht man das. Vielle Leute erreicht. Sportliches, anstrengendes Wochenende. Das entschädigt für viele Mühen. Ohne Anstrengung keine Befriedigung, keine Freude“, sprudelte es aus Bierwisch im Radler-Dress heraus.

Michael Strohmann, der zur Läufer-Truppe gehört und gerade einen 45-Kilometer-Marathon-Lauf absolvierte, der morgens um 2 Uhr begonnen hatte, setzte zu einer kleinen Ansprache an, brachte aber emotional bewegt mit brüchiger Stimme nur ein „Danke an dieses Team“ heraus.

Mehr musste man nicht sagen. 22 Leute hatten alles gegeben und starkes Teamwork abgeliefert, nicht nur die Extrem- und Ausdauersportler, sondern auch die Mannschaft – Begleitwagen, Pacecar, Verpflegung, Wohnmobil. Geschlafen wird auf so einer Tour auf irgendwelchen Beifahrer- oder Rücksitzen. Teams wechseln sich fliegend ab. Zwischendurch irgendwie einen großen Teller Nudeln reinhauen wegen Energiezufuhr – und viel trinken. „Ohne Anstrengung keine Befriedigung, keine Freude“, fasst es Bierwisch trocken zusammen.

Erschöpfung, Stolz, Glück: der Moment der Ankunft am Sonntag vor St. Magni. Foto: Henning Noske

Sie haben schon Erfahrung damit, fuhren in Herzform in einer inklusiven Mega-Tour durch ganz Deutschland, jagten im Winter nach Auschwitz in Polen, um an den Völkermord zu erinnern. Jetzt eine feine zweieinhalbtägige Aktion für den Verein Weggefährten in Braunschweig. Dort will man ein Haus bauen – die Kinderoase für krebskranke Kinder und ihre Familien in Nachbarschaft zum Städtischen Klinikum.

Mehr als 12.000 Euro Spendensumme – und die Organisatoren der Kraftspender-Tour rechnen damit, dass sich jetzt das Spendenkonto noch weiter auffüllen könnte

So hat der Sport einen Doppeleffekt: Wahre Challenge, also Topleistung für die Teilnehmer bis an die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit – und Ballyhoo für einen richtig guten Zweck. Ein Bild, das Torsten Bierwisch und seinen Mitstreitern richtig gut gefällt. „Aktionen wie diese gehen in Kopf und Hirn. Und dann kommen wir auch ans Portemonaie.“

Gemeint ist Charity, trommeln und Spenden generieren für das Gute! Das verfehlt seine Wirkung nicht. Und so rechnen die Organisatoren der Kraftspender-Tour auch damit, dass sich in den nächsten Tagen das Spendenkonto noch weiter auffüllen könnte. Wie wichtig das ist, erklärte Stefanie Braun vom Verein Weggefährten schon bei der Ankunft des abgekämpften Rudels auf dem Magnikirchplatz. „Wir können Euch nur dankbar sein. Ihr habt Großes geleistet. Es bringt uns einen wichtigen Schub nach vorn“, sagte sie.

Da brandete am Sonntag vor St. Magni erneut kräftiger Beifall auf. Und dann ließen sie sich nach den Strapazen erst einmal feiern – verdient! Dann gab’s eine Stärkung – und endlich Feierabend. Das nächste Projekt der „Friends For Life“ und der „Brunswick Wheelers“, die nächste Kraftspender-Tour und wie sie auch heißen mag, wird nicht auf sich warten lassen.

Unter diesem Link geht es zum Spendenkonto der Ausdauersportler für den Verein Weggefährten: betterplace.org/p108933

