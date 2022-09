Braunschweig: Raub mit Schusswaffe in der eigenen Wohnung

Braunschweig. In einer Wohnung in der Weststadt überfielen Unbekannte ein Ehepaar. Mit einer Schusswaffe bedrohten sie die Bewohner und fesselten sie.

In einer Wohnung in der Weststadt überfielen unbekannte Täter ein älteres Ehepaar in deren Wohnung.

Am Donnerstagvormittag haben drei unbekannte Männer ein Ehepaar in der eigenen Wohnung überfallen. Nach einer Meldung der Braunschweiger Polizei klingelten die maskierten Männer an der Tür der Wohnung in der Weststadt. Als der 64-jährige Bewohner öffnete, bedrohten die Täter ihn und seine Ehefrau mit einer Schusswaffe.

Die Maskierten forderten eine Bargeldsumme in sechsstelliger Höhe von dem Ehepaar. Als die Beiden sagten, dass sie eine derart hohe Summe nicht besäßen, fesselten die Unbekannten sie. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung und entwendeten Bargeld im hohen dreistelligen Bereich.

Nachdem die Täter die Wohnung verlassen hatten, gelang es dem 64-jährigen Bewohner, sich von seinen Fesseln zu befreien. Das Ehepaar rief daraufhin die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren am Tatort und nahmen die Ermittlungen auf.

red

