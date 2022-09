Zahl der City-Leerstände in Braunschweig auf Vorjahres-Niveau

Braunschweig. Es gibt Bewegung auf dem Markt: Welche Läden sind in den letzten Monaten gegangen, welche sind neu gekommen? Und was steht demnächst bevor?

23 Leerstände gibt es in der Fußgängerzone - einige Geschäfte sind in den letzten Monaten gegangen, einige haben aber auch neu eröffnet: Das „Werkhaus“ am Damm hat geschlossen (oben links). Alnatura ist seit Juli neu an der Friedrich-Wilhelm-Straße. Brax (unten von links) ist vom Kohlmarkt an die Münzstraße gezogen. Der Welfenhof wird umgebaut, „Sostrene Grene“ hat am Damm eine zweite Filiale eröffnet. An der Schuhstraße ist „Flying Tiger“ ausgezogen, und ein paar Meter weiter ist seit Kurzem die Vinothek Tomrobins zu finden.

Die Zahl der Leerstände in der Braunschweiger Fußgängerzone war im vergangenen Winter deutlich angestiegen – auf 29, wie die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Braunschweig Zukunft ermittelt hat. In den vergangenen Monaten hat sich die Lage wieder etwas entspannt: Momentan gebe es nur noch 23 leerstehende Flächen, heißt es, genauso viele wie vor einem Jahr. Man kann dies als Zeichen dafür werten, dass der Markt in Bewegung ist und die Innenstadt nach wie vor als attraktiver Standort gilt.

Drei Beispiele aus den vergangenen Monaten: Die Bio-Supermarktkette Alnatura ist im Juli in die große Fläche des ehemaligen Reno-Schuhgeschäfts an der Friedrich-Wilhelm-Straße eingezogen – der zweitgrößte Alnatura-Markt bundesweit. Die dänische Kette „Søstrene Grene“ (Wohnaccessoires) hat am Damm ihre zweite Filiale in der Innenstadt eröffnet. In den Räumen waren zuvor lange Zeit Schuh-Kay und kurzzeitig auch das Görtz-Outlet zu finden. Außerdem hat sich das Modegeschäft Brax vergrößert und ist vom Kohlmarkt an die Münzstraße Ecke Damm gezogen, wo Gina Tricot vor zwei Jahren eine Lücke hinterlassen hatte.

Neu in der Braunschweiger Innenstadt: Sushi, Pasta und Wein

Auch gastronomisch hat sich manches verändert: In der Neuen Straße betreiben Gastronominnen aus Hannover seit Juni die Sushi-Bar Soshe. An der Stephanstraße gegenüber der Karstadtspindel haben zwei Braunschweiger ebenfalls im Juni die Vinothek Tomrobins in einem früheren Friseurladen eröffnet. Und in der ehemaligen Fleischerei During an der Poststraße nahe am Kohlmarkt ist kürzlich „Pasti & Pasta“ eingezogen.

Weitere Geschäftseröffnungen sind in Aussicht: Im Handelsweg startet eine Braunschweigerin bald ein Schuhgeschäft mit Barfußschuhen für Kinder – bis Ende 2021 hatte dort „Fifty Fifty“ Second-Hand-Kleidung angeboten. Im ehemaligen Maredo-Steakhaus an der Langen Straße soll demnächst ein asiatisches Barbecue-Restaurant einziehen, der Umbau läuft bereits. Und im ehemaligen Esprit-Bekleidungsgeschäft am Kohlmarkt will der Betreiber des Italian’s im Schlosscarree einen zweiten Standort eröffnen: „Eat. Grill & Bar“.

Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Leer: Der Modeladen „Brax“ ist vom Kohlmarkt zur Münzstraße gezogen. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Leer: An der Schuhstraße war zuletzt „Flying Tiger“ zu finden. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Leer: Das „Werkhaus“ hat am Damm eine weitere Lücke hinterlassen. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Leer: Wo früher Mode zu haben war, verdeckt seit etlichen Monaten kräftige Werbung für die Drittliga-Handball-Mannschaft des MTV Braunschweig (1. Herren) einen Leerstand am Damm. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Leer: Das Kosmetik-Geschäft „L'Occitane“ hat den Damm vor einigen Monaten verlassen. Foto: Stefan Lohmann / regios24



Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Leer: Weltbild am Hutfiltern hat erst im August geschlossen, daneben ist auch Apotheca im Februar gegangen (Umzug an den Sack, gegenüber von Graff). Foto: Stefan Lohmann / regios24

Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Leer: Der Durchgang der Burgpassage ist aktuell nicht mehr möglich, hier der einstige Eingang Schuhstraße/Kleine Burg, mit der ebenfalls geschlossenen Telekom-Filiale. Foto: Stefan Lohmann

Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Aus: Ende Juli hat die „Galeria Markthalle“ im Untergeschoss von Galeria-Karstadt-Kaufhof an der Schuhstraße geschlossen. Das Warenhaus wird die Fläche anders nutzen. Foto: Cornelia Steiner

Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Leer: Vor zwei Jahren (Oktober 2020) hat Galeria Kaufhof geschlossen. Eigentümerin ist die Volksbank BraWo. Noch gibt keine öffentlich bekannten Pläne, wie es mit dem Gebäude weitergehen wird. Foto: Darius Simka/regios24

Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Leer: Vor einem Jahr (September 2021) hat das Karstadt-Einrichtungshaus in Braunschweig geschlossen. Eigentümer ist der Braunschweiger Unternehmer Friedrich Knapp. Noch gibt keine öffentlich bekannten Pläne, wie es mit dem Gebäude weitergehen wird. Foto: Stefan Lohmann / regios24



Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Neu: Die Bio-Supermarktkette Alnatura hat an der Friedrich-Wilhelm-Straße im Juli einen Leerstand (ehemals Reno) geschlossen. Marktleiter ist Philip Hindinger. Foto: Peter Sierigk

Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Neu: Im Juni hat die Sushi-Bar Soshe auf der Neuen Straße eröffnet. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Neu: Søstrene Grene betreibt am Damm seit Ende April die zweite Filiale in Braunschweig (zusätzlich zu den Schlossarkaden). Foto: Søstrene Grene

Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Neu: Am Bohlweg ist der langjährige McDonald’s-Leerstand jetzt Geschichte. Das neue Taksim-Restaurant hat im August eröffnet. Foto: Peter Sierigk

Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Neu: Im ehemaligen Riptide im Handelsweg lädt der Verein 0rplid zu Kunst und Kultur – (von links) Jakob Müller, Ferdinand Georg und Clara Brinkmann. Es fehlen Serge Roon und Manuel Weber. Foto: Peter Sierigk



Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Neu: Die „Tanzkoop Braunschweig“ hat leerstehende Räume am Waisenhausdamm bezogen. Foto: Andreas Berger

Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Neu: An der Schuhstraße neben der Karstadtspindel haben Robin Langer und Tom Böttcher in einem ehemaligen Friseurladen die Vinothek Tomrobins eröffnet. Foto: Henning Thobaben

Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Umbau: Blick in die Welfenhof-Baustelle aus Richtung Fußgängerzone, rechts das Premier-Inn-Hotel. Die Überdachung ist komplett weg. Neuer Ankermieter soll ein Supermarkt werden. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Demnächst: Im ehemaligen Streetshoes-Laden im Konrad-Koch-Quartier soll voraussichtlich im Herbst 2022 ein Go-Asia-Supermarkt eröffnen. Foto: Peter Sierigk

Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Demnächst: Ins lange leerstehende ehemalige Maredo an der Langen Straße zieht im Sommer ein asiatisches Restaurant. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung



Braunschweigs Innenstadt: Leerstände und neue Läden Demnächst: In der ehemaligen Commerzbank-Filiale am Bohlweg will die Stadtverwaltung ein Bürgerbüro einrichten. Auch nebenan mietet die Stadt Flächen, unter anderem für eine Stadtwache des Zentralen Ordnungsdienstes. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Eröffnung von zwei Supermärkten steht noch bevor

Für Herbst kündigt der Go-Asia-Supermarkt die Eröffnung im Konrad-Koch-Quartier an. Und nicht zu vergessen: Auch der Welfenhof wird jetzt nach Jahren der Ungewissheit modernisiert. Die überdachte Passage ist bereits verschwunden. Neuer Ankermieter soll ein Supermarkt sein – damit entsteht ein erstaunlich großes Lebensmittel-Angebot in der City.

Außerdem zieht es auch Kunst und Kultur in die Innenstadt: Im ehemaligen Riptide im Handelsweg (inzwischen im Magniviertel zu finden) bietet der Verein 0rplid seit dem Frühjahr Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Diskussionen und einiges mehr an. Und am Waisenhausdamm haben regionale freie Choreographinnen und ein Choreograph die „Tanzkoop“ gegründet und einen Tanzraum eröffnet.

Depot geht in einigen Monaten

Gegangen sind in den letzten Monaten unter anderem die Modekette Orsay, L’Occitane en provence (Kosmetik) und das Werkhaus (Büro- und Wohnaccessoires) am Damm, ebenso die Telekom am Eingang zur Burgpassage, Flying Tiger (Spielzeug, Accessoires) an der Schuhstraße, die Galeria-Markthalle (Karstadt-Lebensmittel) und Weltbild am Hutfiltern.

Schon beschlossen ist offensichtlich das Aus für Depot am Damm. Zunächst war ein Rückzug im Sommer im Gespräch, inzwischen wird die Fläche (vier Etagen) auf dem Internetportal Immoscout24 ab Februar 2023 als verfügbar beworben. Das Unternehmen äußert sich nicht dazu.

Drei Fragezeichen in Braunschweigs Innenstadt: Burgpassage, Ex-Galeria, Ex-Karstadt

Ungewissheit herrscht nach wie vor bei der Burgpassage. Der Investor Development Partner äußert sich nicht zur weiteren zeitlichen Planung. Tchibo hat die Passage im Mai als letzter Mieter verlassen und ist jetzt um die Ecke am Hutfiltern zu finden. Der Durchgang ist geschlossen. Ursprünglich sollte der Abriss und Umbau zur Burggasse 2018 beginnen.

Unklar ist auch die Zukunft der beiden großen leerstehenden Warenhäuser: Wird das wuchtige Ex-Galeria-Gebäude am Bohlweg abgerissen und damit dem Magniviertel eine ganz neue Anbindung an die Innenstadt ermöglicht – oder wird es umgebaut und neu genutzt? Eigentümerin ist die Volksbank BraWo, konkrete Ankündigungen gibt es noch nicht.

Und welche Perspektive findet sich für das Ex-Karstadt-Haus am Gewandhaus? Gelingt es vielleicht, dort mit einem Umbau und einer neuen, eventuell nichtkommerziellen Nutzung einen Publikumsmagneten zu schaffen? Für die Fußgängerzone wäre das an dieser zentralen Stelle ein Gewinn. Eigentümer ist der Braunschweiger Unternehmer Friedrich Knapp (New Yorker), öffentliche Äußerungen gibt es aber auch hier noch nicht.

49 Leerstände insgesamt

Sowohl die Burgpassage als auch der Welfenhof sind in der Zählung der Fußgängerzonen-Leerstände nicht mit erfasst, andernfalls läge die Zahl sehr weit über 23. In der gesamten Innenstadt, also innerhalb der Okerumflut, hat die Braunschweig Zukunft GmbH 49 Leerstände ermittelt.

Bereichsleiter Sebastian Hallmann erläutert in einer Pressemitteilung: „Die Erfassung und Beurteilung leerstehender Flächen ist nicht immer eindeutig möglich. Der Großteil der Objekte befindet sich in Privatbesitz, in vielen Fällen besteht kein direkter Kontakt zu den Eigentümerinnen und Eigentümern. Von außen ist nicht immer klar ersichtlich, ob bereits eine Nachnutzung absehbar ist.“ Die Zeiten seien nach wie vor herausfordernd, meint er. Insbesondere im Einzelhandel seien verlässliche Prognosen angesichts von Inflation, sinkender Konsumlaune und instabilen Lieferketten schwierig. „Dennoch belegen die aktuellen Zahlen eine Belebung der Innenstadt.“