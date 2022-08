Braunschweig. Der neue Mietspiegel tritt in Kraft. Die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete ist gestiegen und liegt jetzt bei 7,08 Euro pro Quadratmeter.

Der neue Mietspiegel für Braunschweig tritt am 1. September in Kraft.

Mietspiegel So berechnen Sie online Ihre Vergleichsmiete in Braunschweig

Der qualifizierte Mietspiegel 2022 für Braunschweig tritt am 1. September in Kraft. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Der Mietspiegel wurde unter Beteiligung des Mietervereins, des Vereins Haus + Grund und der Arbeitsgemeinschaft der Wohnungswirtschaft durch ein wissenschaftliches Institut erstellt. Er gilt für nicht preisgebundenen Wohnraum. Basis für den Mietspiegel war eine schriftliche Befragung der Mieter und Vermieter.

Die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete ist von 5,95 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2018 auf 7,08 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Deutliche Steigerungen gab es laut der Stadtverwaltung besonders bei neueren Baujahren. Der qualifizierte Mietspiegel ist zwei Jahre gültig. Er kann einmal für weitere zwei Jahre mit Fortschreibung über den Verbraucherpreisindex verlängert werden.

Neu ist der Link zum Online-Mietspiegelrechner. Dieser ermöglicht kostenlos die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete für eine Wohnung.

Mietspiegel bietet Mietern und Vermietern rechtlich belastbare Orientierung

Ein qualifizierter Mietspiegel ist ein wichtiges Instrument der Mietmarktregulierung: Er bietet Mietern und Vermietern eine rechtlich belastbare Orientierung bei Mieterhöhungen (im Zuge von Neuvermietungen, Mietänderungen). Unter anderem darf die ortsübliche Vergleichsmiete gemäß der niedersächsischen Mieterschutzverordnung bei Neuvermietungen um maximal 10 Prozent überschritten werden.

„Zudem gilt in Braunschweig nach Festlegung des Landes, dass sich die Miete bei bestehenden Mietverträgen innerhalb von drei Jahren maximal um 15 Prozent bis zur Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen darf“, erläutert die Stadt in der Pressemitteilung. Bundesweit gelten 20 Prozent.

Vor Gericht hat ein qualifizierter Mietspiegel mehr Gewicht als ein einfacher

Im Unterschied zu einem einfachen Mietspiegel werden beim qualifizierten Mietspiegel strenge Fristen und eine wissenschaftliche Auswertung der Mietdaten gefordert. In Gerichtsverfahren hat der qualifizierte Mietspiegel ein deutlich größeres Gewicht als ein einfacher Mietspiegel.

Die Braunschweigische Landessparkasse hat sich laut der Stadt mit einem Betrag von 5000 Euro an der Finanzierung des Mietspiegels beteiligt. Mit Ausnahme des Vereins Haus + Grund haben alle Beteiligten den Ergebnissen zugestimmt. Der Rat der Stadt Braunschweig hat den Mietspiegel in seiner Sitzung am 5. Juli anerkannt.

Online-Mietspiegelrechner: www.omsp.analyse-konzepte.de/braunschweigwww.braunschweig.de/mietspiegel

