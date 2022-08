Braunschweig. Ein 18-Jähriger flog über den Lenker. Ein Autofahrer kümmerte sich kurz und fuhr dann weiter. Wer hat den Vorfall an der Salzdahlumer Straße gesehen?

(Symbolbild) Auf der Salzdahlumer Straße ist es am vergangenen Freitag zu einem Fahrradunfall gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei Braunschweig Fahrrad-Unfall mit Verletztem in Braunschweig: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall mit einem Auto und einem Fahrrad auf der Salzdahlumer Straße in Braunschweig. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag, den 26. August: Ein 18-jähriger Radfahrer war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Salzdahlumer Straße stadteinwärts in Richtung Hauptbahnhof unterwegs.

Als der 18-jährige die Schefflerstraße queren wollte, befand sich neben ihm ein grauer Kombi, welcher nach rechts in die Schefflerstraße abbiegen wollte. Nachdem dieser kurz angehalten hatte, bog er jedoch trotzdem nach rechts ab.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der 18-jährige Radfahrer musste stark bremsen und stürzte dabei über seine Lenker und verletzte sich. Er musste anschließend im Krankenhaus weiter medizinisch versorgt werden.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Braunschweig:

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Der Fahrer des grauen Kombis hielt an und versorgte den 18-Jährigen kurz, entfernte sich dann aber vom Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben. Er soll circa 165 Zentimer groß und 40 bis 45 Jahre alt gewesen sein.

Hinter dem 18-Jährigen fuhr mit etwas Abstand eine andere Radfahrerin, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben könnte. Die Polizei bittet nun den Fahrer des grauen Kombis sowie die Radfahrerin und weitere Zeugen, die den Unfall an der Schefflerstraße beobachtet haben, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei unter (0531) 4763935 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de