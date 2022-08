Ein neuer Lebensabschnitt mit Höhen und Tiefen

Luc Degla schreibt über seine Erinnerungen an die Schulzeit in Benin.

Einer meiner jüngsten Fans heißt Annika. Sie ist 7 Jahre alt und wurde am Wochenende eingeschult. Einige Tage vorher hat sie mich besucht und mir eine Zeichnung geschenkt. Dieser Besuch weckte bei mir Erinnerungen an meine Schulzeit. Ich versuchte, an meinen ersten Schultag zu denken und erinnerte mich, dass ich eigentlich keinen ersten Schultag hatte.

Schuluniform

Kindergarten war zu meiner Zeit kein bekannter Begriff, auf dem Land, in Benin. Man spielte den ganzen Tag mit Geschwistern und Freunden, bis einem die Eltern eines Tages eine Schuluniform verpassten: „Morgen gehst du zur Schule!“ Und da viele Kinder ihresgleichen auf dem Schulhof trafen, glaubten sie, dass das Leben so spielerisch weitergeht — bis der Ernst des Unterrichts sie einholte.

Schönes Geschenk

Als Kind war ich sehr umtriebig. Ein Freund meines Vaters sagte zu mir: „Wenn ich euch besuchen komme und jemals sehe, dass du keine Pflaster hast, mache ich dir ein schönes Geschenk.“ Das Geschenk bekam ich nie. Jedes Mal ärgerte ich mich, wenn ich mich verletzte. Und je mehr ich aufpasste, desto häufiger verletzte ich mich. Als ich 4 Jahre alt wurde, sprach sich meine Mutter, eine Lehrerin, mit der Schulleitung ab, damit sie die erste Klasse übernehmen durfte. Damals begannen die Kinder die Schule im Alter von 6 Jahren. Sie nahm mich mit. Statt unter Aufsicht still zu sitzen und mit meinen Buntstiften zu zeichnen, nahm ich am Unterricht teil und meldete mich, wenn meine Mutter etwas fragte. Im folgenden Jahr wiederholte ich die erste Klasse in Begleitung meiner Mutter. Am Ende musste ich in die zweite Klasse, weil alle fanden, dass ich mich langweilen würde, wenn ich zum dritten Mal, nur aufgrund meines Alters, noch dort sitzen müsste.

Prügel auf dem Schulhof

Manche Sachen habe ich nie vergessen. Ich erinnere mich, wie ein Junge auf dem Schulhof mich prügelte und ich weinend zu meiner Mutter gerannt war. Sie schickte mich zurück: „Tue, als ob ich nicht anwesend bin und verteidige dich! Ich werde nicht immer in deiner Nähe sein.“ Die Lehre habe ich behalten, bis heute bleibt ein Streit, mein Streit.

Verliebt in die Lehrerin

In der dritten Klasse war ich in meine Lehrerin verliebt. Ich fand sie sehr schön und freute mich am Montag, wenn die Woche begann und ärgerte mich am Samstag, wenn es hieß: Wochenende. Ich dachte mir, wenn ich mal groß werde, werde ich eine Frau wie sie heiraten. Sie ist früh gestorben, sonst hätte ich es ihr einige Jahre später erzählt, nachdem ich einen großen „Sicherheitsabstand“ zu ihr gehabt hätte.

Meine Traumfrau

In der sechsten Klasse war nicht die Lehrerin meine Traumfrau, sondern ihre Tochter. Ich wurde ärgerlich, wenn die Mutter sie im Unterricht bestrafen wollte. Sie blickte mich an: „Du kannst dieses Gesicht ziehen. Es ist mir egal, sie ist nicht nur meine Schülerin, sondern auch meine Tochter, und du bist nicht in der Lage sie zu verteidigen.“ Meine Rache kam oft unmittelbar. Wenn sie am Sonntag ihren Mittagsschlaf machte, fuhr ich mit dem Fahrrad an ihrem Haus vorbei und klingelte, bis sie aufwachte und schimpfte: „Welcher Idiot macht diesen Lärm da draußen?“

Eine Ausrede

Und die Tochter: „Ich schaue nach.“ Eine Ausrede, um das Haus zu verlassen. Ich überließ ihr das Fahrrad und sie drehte unter meiner Aufsicht einige Runden. Hier möchte ich noch erklären, dass die beninische Gesellschaft damals komische Bräuche hatte. Ein Schulkind ging zu Fuß zur Schule, bis es die sechste Klasse absolviert hatte. Erst in der siebten Klasse bekam man ein Fahrrad, und nach dem Abitur kaufte man sich mit dem Stipendium ein Moped. Aber aus einem anderen Grund, den ich hier nicht erzählen kann, bekam ich mein Fahrrad in der fünften Klasse und war deswegen sehr beliebt bei den jungen Damen, denen ich das Fahrrad lieh.

Ich hatte viel Spaß in der Schule und viele Menschen, mit denen ich damals befreundet war, sind heute noch meine Freunde.

Am Samstag besuchte ich kurz Annika. Zum Abschied drückte ich ihr die Hand und wünschte ihr alles Gute für ihre Schulzeit. Ein neuer Lebensabschnitt mit Höhen und Tiefen.

Luc Degla hat im Benin Mathematik und in Moskau und Braunschweig Maschinenbau studiert. Der freie Autor lebt in Braunschweig. In seiner Kolumne beschreibt er sein Leben mit den Deutschen.

