Braunschweig: E-Scooter-Fahrer missachtet rote Ampel – Unfall

In Braunschweig hat ein E-Scooter-Fahrer am Freitag einen schweren Verkehrsunfall verursacht (Symbol).

Einen schwer verletzten E-Scooter-Fahrer hat am Freitagnachmittag ein Unfall in Braunschweig gefordert. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Wagen die Auguststraße in Richtung stadtauswärts und wollte über den John-F.-Kennedy-Platz weiter in Richtung Bahnhof fahren. Da die Ampel am John-F.-Kennedy-Platz für ihn Rot zeigte, hielt er ordnungsgemäß an und wartete neben anderen haltenden Fahrzeugen auf das Grünlicht, so die Polizei. Als die Ampel auf „Grün“ schaltete, fuhr er an.

In diesem Augenblick überquerte der 29-jährige E-Scooter-Fahrer die Auguststraße, um in Richtung Löwenwall zu gelangen, und kollidierte mit dem anfahrenden Seat. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der E-Scooter-Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw wurde durch den Aufprall beschädigt. Den E-Scooter-Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren, weil er das Rotlicht beim Überqueren der Fahrbahn missachtet hatte.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Polizei stoppt am Wochenende in Braunschweig mehrere E-Scooter-Fahrer

Die Polizei stoppte am Wochenende mehrere E-Scooter, noch bevor es zu weiteren Unfällen kam. In drei Fällen waren die Fahrerin und die Fahrer im Alter von 20 bis 26 Jahren so stark alkoholisiert, dass Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet wurden. Atemalkoholtests ergaben Werte zwischen 1 und 1,6 Promille. Die Weiterfahrt untersagte die Polizei allen Beteiligten und entnahm Blutproben.

Einbrüche in Broitzemer Kleingartenverein

Mehrere Kleingärtner haben am Samstag feststellen müssen, dass Unbekannte in ihre Gartenlauben in Broitzem einbrachen. Die Polizei wurde informiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass an fünf Gartenlauben die Eingangstüren aufgebrochen wurden. Die Gartenlauben waren teilweise durchwühlt, und aus einer Laube fehlte ein Akkuschrauber. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist noch unklar. Vermutlich waren der oder die Täter in der Nacht auf Samstag in dem Kleingartenverein aktiv. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

red

