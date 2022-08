VW Braunschweig bildet aus – jetzt kann man sich bewerben

Braunschweig. Sieben Ausbildungsberufe und sechs duale Studiengänge werden in Braunschweig angeboten. Das sind sie.

Eine Ausbildung bei Volkswagen erfreut sich laut einer Pressemitteilung des Unternehmens ungebrochener Beliebtheit und gilt als gute Grundlage für die berufliche Karriere.

Im August startete die Bewerbungsrunde für eine Ausbildung oder duales Studium im Jahr 2023. Das Unternehmen bildet zum Einstelljahr 2023 in sieben Ausbildungsberufen und sechs dualen Studiengängen aus.

VW bietet am Standort Braunschweig 81 Ausbildungsplätze sowie 14 Studienplätze an

Die Auszubildenden starten im September 2023, die dual Studierenden mit dem Wintersemester 2023/24. Insgesamt bietet der Standort Braunschweig laut VW-Information 81 Ausbildungsplätze sowie 14 Studienplätze an.

Noch bis Ende Februar 2023 können sich interessierte junge Menschen bewerben unter www.volkswagenkarriere.de

Auf der Seite finden sich auch weitere Informationen sowie Tipps für die Online-Bewerbung sowie die Wahlmöglichkeit, direkt den Standort Braunschweig als Wunsch-Standort anzugeben. Folgende Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge werden angeboten

Ausbildungsberufe in Braunschweig:

• Elektroniker*in für Automatisierungstechnik

• Elektroniker*in für Informations- & Systemtechnik

• Industriemechaniker*in

• Zerspanungsmechaniker*in

• Gießereimechaniker*in

• Fachkräfte für Lagerlogistik

• Werkfeuerwehrmann/frau

Duale Studiengänge in Braunschweig:

• Wirtschaftsingenieurwesen Elektro- und Informationstechnik

• Digital Engineering Maschinenbau

• Ingenieur-Informatik

• Logistikmanagement

• Wirtschaftsinformatik

• Ingenieurpädagogik Fachrichtung

„Mit uns die Mobilität von morgen gestalten – das ist nicht eine schicke Phrase, sondern spiegelt sich in unseren Programmen 1:1 wider. Wir legen bei Ausbildung und dualem Studium viel Wert auf Praxisnähe und bieten das Rüstzeug für eine Berufskarriere in einem der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Wer ein Teil davon werden möchte, ist herzlich eingeladen, sich zu bewerben.“, so Christoph Lerche, Leiter der Volkswagen Akademie Braunschweig/Salzgitter.

