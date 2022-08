Traum-Silberhochzeit in Braunschweig trotz Beeinträchtigung

Nach wie vor ist es nicht selbstverständlich, dass Menschen mit Beeinträchtigung ganz offiziell heiraten – und dieses Paar sagte bereits vor 25 Jahren „Ja“ und feierte nun Silberhochzeit!

Kleine Aufmerksamkeiten für den anderen prägten ihre Ehezeit. Foto: Elke Franzen / Lebenhilfe

Ein Ring als Symbol: Zusammen sind Thea und Klaus-Dieter Deinhardt schon lange, seit 1985, also dem letzten Jahrtausend.

Zwölf Jahre später heirateten die beiden – und damit hatte Klaus-Dieter Deinhardt gleich zwei seiner Lebensziele erreicht: „Die Hochzeit mit meiner Partnerin war mir wichtig und eine eigene Wohnung, in der wir möglichst selbstständig wohnen können.“

Neues Zuhause in einer Wohnstätte

Wenn dieser Mann sein verschmitztes Lächeln aufsetzt, einen so ein wenig schräg von der Seite anguckt und dann noch den Blick über den oberen Brillenrand riskiert, dann ist klar: Der macht auch, was er will. In einer Wohnstätte Else-Hoppe-Straße der Lebenshilfe Braunschweig hat das Paar für lange Zeit sein Zuhause gefunden.

Mittlerweile benötigen die beiden mehr Unterstützung bei den alltäglichen Dingen, so dass sie in die Wohnstätte Ziegelkamp wechselten.

Silberne Hochzeit mit Beeinträchtigung, das kommt nicht so oft vor

Und hier wurde nun ein großes Fest gefeiert: die silberne Hochzeit! Ein Jubiläum, das immer noch sehr ungewöhnlich ist. Denn bis heute ist es keineswegs selbstverständlich, dass Menschen mit Beeinträchtigung ganz offiziell den Ehebund schließen. Und das war bei den beiden nun also schon vor 25 Jahren!

Feiern mit Gästen, Mitbewohnern und Arbeitskollegen

Eingeladen worden war eine bunte Schar an Gästen, von ehemaligen Mitbewohnern und Arbeitskollegen bis hin zu Bekannten aus den Seniorentagesstätten sowie Freunden und Familie.

Klaus-Dieter Deinhardt setzte auf Tradition und wählte die Trachtenweste seines Hochzeitsanzugs, Thea Deinhardt wünschte sich ein romantisches Dirndl. Und so kamen die beiden, etwas aufgeregt, zur wartenden Schar und nahmen vom fröhlichen Hallo bis zu besten Glückwünschen die Grüße und kleinen Geschenke entgegen.

Weiße Hochzeitstorte, mit rosa-weiß-glitzernden Ballons und Lampions geschmückte Terrasse

Kurz danach ging dann ein Raunen über die mit rosa-weiß-glitzernden Ballons und Lampions geschmückte Terrasse: eine mehrstufige Hochzeitstorte, geschmückt mit Rosen und Herzchen-Stecker als weiterer Verzierung. Mit einem gemeinsamen Kuchenschnitt bewiesen die Jubilare, dass sie sich immer noch als eingespieltes Paar verstehen.

Gleicher Musikgeschmack ...

Und eingespielt sind sie, so wie man sich zuweilen ein „altes“ Ehepaar vorstellt. Die eine meint’s manchmal zu gut mit dem Aufräumen des Schranks des anderen, dieser wiederum dreht mal seine eigenen Kreise, verwöhnt dann aber auch mit Brause und Keksen, die er vom Einkauf mitbringt.

Und gemeinsam? Ja, gemeinsam schauen die beiden gern fern, bei Schlagerparty und Volksmusik sind sie sich schnell einig. Gefeiert wurde dann übrigens noch bis in den Abend: Deftiges zum Essen und musikalische Stimmung vom extra gebuchten DJ Lars.

… und gemeinsame Erinnerungen

Immer wieder tauchen an dem Tag Erinnerungen auf: wie sie sich am Arbeitsplatz kennen und lieben gelernt haben. Das Bummeln durch die Stadt, das Genießen eines Kaffees. Und die Frage nach einer Heirat, die von Thea kam. „Ich habe gut darüber nachgedacht, aber dann auch gern Ja gesagt“, erzählt Klaus-Dieter Deinhardt.

„Thea war immer eine richtige Hausfrau“, erinnern sich die beiden. Noch heute helfe sie zum Beispiel in der Gemeinschaftsküche, die Spülmaschine auszuräumen. Und immer noch zuppelt Thea bei Hemd und Jacke ihres Partners am Kragen: „Der muss sitzen. Mein Mann soll ordentlich und schick aussehen.“

Dann aber braucht auch jeder Zeit für sich: So besuchen die beiden verschiedene Seniorentagesstätten und lassen auch mal Ärger raus. Aber sie freuen sie auch wieder auf das Zusammensein oder dass sie wieder gut miteinander sind…

Klingt doch wie bei anderen auch, oder?

Die Autorin ist Pressesprecherin bei der Lebenshilfe Braunschweig

