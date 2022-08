BZ-Sommerfest in Braunschweig: „Mission Lokaljournalismus“

Braunschweig. Geschäftsführer Claas Schmedtje übergab den Staffelstab an Tatjana Biallas. Rund 400 Gäste kamen im Biergarten des Wirtshauses Heinrich zusammen.

Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Den ganzen Tag hatten sie und das Organisations-Team im wahrsten Sinne des Wortes geschwitzt und gehofft, dass das Unwetter keinen Strich durch die Rechnung macht: Tatjana Biallas, seit gut 100 Tagen neue Geschäftsführerin von Funke Medien Niedersachsen für den Standort Braunschweig, freute sich, an diesem Abend noch mehr Menschen aus jener Stadt und Region kennenzulernen, die ihr nun neue Heimat ist.

Rund 400 Gäste kamen im idyllisch beleuchteten Biergarten des Wirtshauses Heinrich im Östlichen Ringgebiet zum Sommerfest der Braunschweiger Zeitung zusammen. „Ich bin unfassbar stolz, bei einer Company arbeiten zu dürfen, deren Feier von Politik, Wirtschaft, Groß und Klein, so sehr geschätzt wird.“

Geschäftsführerin: Wir wollen den Regio-Journalismus wieder relevant machen

Sie verabschiedete bei dieser Gelegenheit auch ihren Vorgänger Claas Schmedtje, der nach 14 Jahren in der Region nun nach Hamburg wechselt. „Ich bin wirklich froh, dass diese Region in dieser Zeit so stark zusammengewachsen ist. Das macht uns alle hier viel stärker. Diese Region ist etwas ganz Besonderes und ich werde ihr immer verbunden bleiben“, sagte Schmedtje.

Tatjana Biallas betonte, dass sich die gesamte Verlegerfamilie rund um Julia Becker dafür ausgesprochen habe, den regionalen und lokalen Journalismus wieder zu stärken. „Jahrelang haben wir uns am falschen Ende kaputtgespart. Wir wollen den Regio-Journalismus wieder relevant machen und in alle gesellschaftlichen Strukturen tragen. Das ist unser Herzensprojekt“, versprach die 34-Jährige.

Dazu gehöre es, auf alle Altersgruppen zuzugehen und auf den digitalen Plattformen zu sein, auf denen Menschen heute Medien konsumierten. „Aber keine Panik! Die Zeitung im Papierformat wird es noch eine Weile geben – auch wenn uns die aktuelle Situation mit steigenden Papier-, Logistik- und Energiepreisen stark unter Druck setzt.“

BZ-Sommerfest in Braunschweig: „Mission Lokaljournalismus“ BZ-Sommerfest in Braunschweig: „Mission Lokaljournalismus“ Zum Abschied bekam Claas Schmedtje (Mitte) noch ein „First-Claas-Geschenk“ von Christian Klose und Kerstin Loehr (Chefredaktion) sowie Verlagsleiterin Nancy Klatt und Geschäftsführerin Tatjana Biallas. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

BZ-Sommerfest in Braunschweig: „Mission Lokaljournalismus“ Trotz der Eintracht-Niederlage machte auch Eintracht-Präsidentin Nicole Kumpis (Zweite von links) gute Miene zum vergeigten Spiel. Ihr zur Seite standen Miriam Herzberg (Evang. Stiftung Neuerkerode, von links), Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum und Ex-Eintracht-Profi Benjamin Kessel. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

BZ-Sommerfest in Braunschweig: „Mission Lokaljournalismus“ Die Savoy Lounge mit Viktor Vysotsky sorgte für entspannten Jazz im Hintergrund. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

BZ-Sommerfest in Braunschweig: „Mission Lokaljournalismus“ Netzwerker Martin K. Burghartz (von links) und die Journalistin Bita Schafi-Neya, Braunschweigs Wirtschaftsdezernent Gerold Leppa, Astrid Striese vom Arbeitsausschuss Innenstadt in Braunschweig und BZ-Kolumnist Eckhard Schimpf. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

BZ-Sommerfest in Braunschweig: „Mission Lokaljournalismus“ Das Team vom Wirtshaus „Heinrich“ begeisterte mit einem üppigem Buffett. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung



BZ-Sommerfest in Braunschweig: „Mission Lokaljournalismus“ Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (rechts) im Gespräch mit Andreas Schweiger (Mitte), Leiter der Wirtschaftsredaktion, und Daniel Mau, Leiter der Sportredaktion. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

BZ-Sommerfest in Braunschweig: „Mission Lokaljournalismus“ Rund 400 Gäste feierten beim Sommerfest der Braunschweiger Zeitung im Wirtshaus „Heinrich“ im Stadtpark. Foto: Bernward Comes

Corona, Ukraine-Krieg, Energiekrise – Stadt und Region bleiben nicht verschont

Ein Abend, der tieferen Gesprächsstoff bot als Small Talk. Die bunt gemischten Gäste aus Stadt und Region, aus Wirtschaft und Politik, aus Kultur und Verwaltung, aus Wissenschaft und Kirche nutzten die Chance zum Austausch über die allgegenwärtigen Krisen und wie sie zu bewältigen sein könnten. Der Umgang mit der erwarteten neuen Corona-Welle im kommenden Herbst war ebenso ein Thema wie der Ukraine-Krieg mit seinen menschlichen Dramen und volkswirtschaftlichen Konsequenzen. Auch Stadt und Region bleiben davon schließlich nicht verschont.

Doch der Abend führte auch zusammen, galt dem Aufbau neuer Kontakte. Netzwerke sind längst zu innovativen Verbindungen geworden, die manches Projekt vorantreiben oder erst möglich machen, und gesellige Abende wie dieser sind bestens geeignet, Neues zu erfahren, über den eigenen Tellerrand zu schauen und andere Sichtweisen zu entdecken.

