Braunschweiger Kultviertelnacht kommt zurück

Die Villa Amsberg am Braunschweiger Friedrich-Wilhelm-Platz wird am Samstag ab 21 Uhr beim „Projection Mapping“ wieder auf besondere Weise erleuchten.

Die Kultviertelnacht kehrt nach zwei Corona-Jahren mit einem dezentralen Konzept zurück: Am Samstag, 27. August, lädt der Kultviertel-Verein wieder von 14 bis 23 Uhr auf den Friedrich-Wilhelm-Platz ein – und drumherum.

Der Vorstandsvorsitzende Falk-Martin Drescher betont in einer Pressemitteilung: „Die Veranstaltung entsteht stets in Gemeinschaftsarbeit.“ Die hiesigen Gastronomien wie etwa Soldekk und Café Bruns seien ebenso beteiligt wie einige Einzelhändler und Anwohner. So habe sich das Format in den vergangenen Jahren immer ein Stück weiterentwickelt.

Alte Ansichten und Töpferworkshop

Um 14 Uhr geht es am Samstag los. „Bei einem Streifzug durch den gesamten Kiez können wieder rund 100 historische Ansichten aus 150 Jahren Kultviertel in den Schaufenstern der Geschäfte erkundet werden“, kündigt Drescher an. „Das Künstlerinnenkollektiv Gold & Ton (Südstraße) bietet Töpferworkshops an, Carolina Kosmetik (Steinstraße) öffnet die Türen zum Walk-In-Day.“

Auf der Okerinsel, dem Sitz der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK), wird ab 15 Uhr ein Familienprogramm angeboten, unter anderem mit Spielparcours, Fotostationen, Malaktionen, Hüpfburg und einem Graffiti-Workshop für Kids.

Videokunst auf der Villa von Amsberg

„Definitiv ein Highlight der Veranstaltung ist das Projection Mapping auf der Villa von Amsberg am Friedrich-Wilhelm-Platz“, so Drescher. Um 21 Uhr, 21.45 Uhr und 22.45 Uhr stehe eindrucksvolle Videokunst des Braunschweigers Christo Czichy auf dem Plan – wesentlich ermöglicht durch die beiden Hauptsponsoren BLSK und Öffentliche Versicherung Braunschweig.

Neue Anblicke ermögliche zudem das Projekt „GROSS FORM ART“: In dieser Woche entstehen in der Wallstraße zwei großflächige Fassadenkunstwerke von M CITY aus Polen und Marti Sawe aus Spanien, die am Samstag fertiggestellt sein werden.

DJ André Victor eröffnet das Programm am Samstag mit einem Chillout-Set. Foto: Breno Turnes

Singer-Songwriterin und Camping-Rock-Formation aus Braunschweig

Auf der Bühne geht es ebenfalls um 14 Uhr los: DJ André Victor eröffne das Programm mit einem Chillout-Set, so Drescher. Gegen 18 Uhr folgt die Braunschweiger Sängerin Laura Kensy mit eine Mix zwischen Indie und Pop. Außerdem am Start: Zelten – eine dreiköpfige Camping-Rock-Formation aus Braunschweig. „Beeinflusst von Indie-Bands der frühen 2000er Jahre versuchen die aufgeweckten Jungs mit ihrer Freiluftmusik einen Platz als Dauercamper in den Gehörgängen der Zuhörenden zu ergattern“, heißt es in der Ankündigung.

Mit dabei ist auch Aud Syn (Ole Brandt) mit einer Kombination aus Pop und Alternative. Und das hiesige „If a Bird“-Netzwerk, das musikalisch-künstlerische Talentförderung und internationale Austauschprojekte initiiert, ist mit mehreren Künstlerinnen und Künstlern zu Gast: Tiara Louis und Joey Becker als „23 minutes“ und Lil Siso – eine Mischung aus Soul, Hip Hop und Pop.

Tagesaktuelle Informationen zur Veranstaltung gibt es auf www.instagram.com/kultviertel

