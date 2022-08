Freizeitsport Volkslauf in Braunschweig: Es gibt noch freie Plätze

Profis, Hobbyläufer, Kinder und Senioren – der Schapener Volkslauf bietet für alle die passende Laufstrecke. Am Sonntag, 4. September, ist es wieder soweit: Dann fällt an der Turnhalle Schapen der Startschuss für den „schönsten Lauf Norddeutschlands“, wie das Organisationsteam um Michael Zierold ankündigt. Die Veranstalter rechnen mit rund 600 Teilnehmern, 330 Anmeldungen liegen bereits vor.

Die Teilnehmer können zwischen verschiedenen Distanzen wählen: Kinderlauf über 1,2 Kilometer Kinderlauf. Läufe über 2,4 Kilometer, 6,1 Kilometer und 10,5 Kilometer. Walking über 6,1 und 10,5 Kilometer. Wandern über 10,5 Kilometer. Halbmarathon über 21 Kilometer. Die Strecken verlaufen teilweise durch das Naturschutzgebiet Riddagshausen – durch die Buchhorst und an den Riddagshäuser Teichen vorbei. Die Anmeldegebühren variieren je nach Distanz zwischen 7,50 Euro für Kinder bis 17 Jahre und 18 Euro für Erwachsene. Rabatte gibt es für die Anmeldung als Familie.

Nach dem Volkslauf gibt’s kostenlose Massagen, Streetfood und Kaffee

Neben der Laufveranstaltung wird den Veranstaltern zufolge auch wieder ein lebendiges Rahmenprogramm geboten: Den Start macht ein gemeinsames Warm-Up und eine Aufführung der Schapener Cheerleader. „Nach dem Lauf können sich die Teilnehmer auf kostenlose Massagen, Streetfood und einen Kaffeegarten freuen. Bei der Siegerehrung werden außerdem unterschiedliche Leistungen und das größte Team geehrt.“ Darüber hinaus haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, eine Erinnerungsmedaille zu erwerben.

Bis einschließlich 1. September kann man sich für die unterschiedlichen Distanzen anmelden. Nachmeldungen sind außerdem an der Schapener Turnhalle am 3. September von 14 bis 16 Uhr und am 4. September von 8 bis 9.30 Uhr möglich.

Überblick über die verschiedenen Routen. Foto: Volkslauf Schapen

Kleine Überschneidung der Strecke mit der ADFC-Radtour

Das Organisationsteam feilt seit Monaten an den Vorbereitungen. Damit einher geht auch eine personelle Veränderung: Ulrich Volkmann, Bürgermeister von Schapen (Bezirk Hondelage-Volkmarode) und langjähriger Leiter des Schapener Volkslaufs, hat den Staffelstab an Michael Zierold (44) übergeben. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Orga-Team. Für mich als Schapener und auch als Läufer ist der Schapener Volkslauf natürlich ein ganz besonderes Herzensprojekt.“

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es auf einem kleinen Teil der Halbmarathon-Strecke zu einer Überschneidung mit dem Rundkurs der ADFC-Radtour kommt, die ebenfalls am 4. September stattfindet. Hier werden alle Teilnehmer um Rücksichtnahme gebeten.

Informationen und Anmeldung: www.volkslauf-schapen.de

