Radfahrer rammt Fußgänger in Braunschweig und flieht

Braunschweig. Theaterwall: Von hinten fuhr der Fahrradfahrer in den Fußgänger hinein. Der verletzte sich an Hand und Knie. Außerdem: Einbruch in TU Braunschweig.

Unfall am Theaterwall in Braunschweig: Ein Fahrradfahrer fuhr einen Fußgänger an (Archivbild).

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Freitagmorgen gegen 7 Uhr einen Unfall am Theaterwall verursacht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Freitagmorgen war ein 39-jähriger Braunschweiger zu Fuß im Theaterpark unterwegs. Er ging auf einem Fußweg parallel zum Theaterwall. Plötzlich fuhr ein Fahrradfahrer von hinten in ihn hinein. Der Braunschweiger stürzte und verletzte sich an Handgelenk und Knie. Der Radfahrer setzte seinen Weg in Richtung Steinweg fort, ohne anzuhalten und seine Personalien anzugeben.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrerflucht. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer (0531) 4763935 zu melden.

Einbruch in der TU Braunschweig – mehrere Laptops verschwunden

Unbekannte Täter sind am Montag in ein Bürogebäude der TU Braunschweig eingebrochen. Gestohlen wurden mehrere Laptops aus verschiedenen Räumen sowie ein Mobiltelefon. Ein Mitarbeiter hatten am Montag bemerkt, dass mehrere Büros durchwühlt und Türen beschädigt worden waren.

Nachdem er daraufhin die Polizei informiert hatte, stellten Beamte Spuren sicher und nahmen die Ermittlungen auf. Offensichtlich wurden am Wochenende mehrere Innentüren im Gebäude aufgebrochen. Die dadurch erreichbaren Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht.

