„Kultur im Park“ in Braunschweig startet am Donnerstag, 25. Juli, unter anderem mit Patrick Salmen (oben links), Abdelkarim (unten links), Släpstick (Mitte), Max Mutzke und Alli Neumann.

Musik, Kabarett, Varieté „Kultur im Park“ in Braunschweig startet: Was Sie wissen sollten

Am Donnerstag beginnt nicht nur die Schule. Festivalfans können sich ab dann auch auf einen ganzen Monat mit Kultur, Kulinarik und Unterhaltung in Braunschweig freuen: Vom 25. August bis zum 25. September wird der Bürgerpark wieder zur großen Bühne.

läuft in der dritten Saison in Folge open air und unter dem Motto . Angesichts von Corona bleiben die Zelte vorsichtshalber erneut im Depot. Statt 1300 beziehungsweise 800 Plätzen in den beiden Zelten stehen bei „Kultur im Park“ zur Verfügung. Wie in den Vorjahren gibt es neben dem prallen Hauptprogramm auch Musik auf der Newcomer- und Regiobühne sowie einen Kunsthandwerkermarkt, einen Nachhaltigkeitsmarkt und einiges mehr.

„Kultur im Park“ in Braunschweig mit Musik, Varieté, Comedy und Akrobatik

Veranstalterin Beate Wiedemann und ihr Team vom Kulturzelt-Verein haben wieder ein buntes Programm zusammengestellt. So kommt unter Soulsänger Max Mutzke nach Braunschweig: Am 25. September um 19 Uhr präsentiert der Sänger und Songwriter sein Programm „Wunschlos süchtig“, in dem er seine Gefühle und Erlebnisse in einem Soundmix aus Pop, Rock, Soul, Jazz, Funk und HipHop festhält. Die Schauspielerin und Songwriterin Alli Neumann will am Samstag, 3. September, das Publikum im Bürgerpark mit ihrem „alternativen Pop“ zum Mitsingen und Mittanzen bewegen.

Um die Lachmuskulatur kümmert sich „Deutschlands Beste Komikerin 2020“ Hazel Brugger. Am 15. September um 19 Uhr wird die Moderatorin und Stand-Up-Comedian ihr neues Programm präsentieren, kündigt Beate Wiedemann an.

Mit dabei sind unter anderem auch die Festival-Stammkräfte Gustav Peter Wöhler & Band (1. September) und Axel Prahl & Inselorchester (3. September) sowie die Sängerin Anna Loos (26. August), Jupiter Jones (28. August), der Jazzsänger und Saxophonist Curtis Stigers (2. September), das Feuerwerk der Turnkunst (4. September), Abdelkarim (8. September), das GOP-Varieté-Theater (9./10. September), der Schriftsteller Wladimir Kaminer (11. September), Släpstick (13. September), der Entertainer und Poetry-Slammer Patrick Salmen und die Jazzrausch Bigband (beide 17. September), Nouvelle Vague (22. September) und der neue französische Chansonstar Barbara Pravi (24. September).

Newcomer- und Regio-Bühne: Neue und bekannte Gesichter im Rampenlicht

Außerdem gibt’s auch die kostenfrei zugängliche Newcomer- und Regio-Bühne, die bereits vor dem Hauptprogramm für Unterhaltung sorgt. Dort sind unter anderem diese Künstler zu erleben: The Beagles (25. August), Jona Straub (28. August), Annika Loffhagen (3. September), Mr. Nice Guy (9. September), Dalibude (11. September), Countryside (17. September) und Ida Popezko (25. September).

Alle Künstler und Termine gibt’s hier auf einen Blick.

Moderatorin und Stand-Up-Comedian Hazel Brugger kommt mit ihrem neuen Programm zu „Kultur in Park“ nach Braunschweig. Foto: Peter Hauser

„Meet and Eat“ und Handwerkskunst – Vielfalt bei „Kultur im Park“

Schon in den vergangenen Jahren hat der Kulturzelt verschiedene Aktionen zum interkulturellen Austausch veranstaltet. Eine dieser Veranstaltungen, das sogenannte „Meet and Eat“, wird am Sonntag, 11. September, von 12 bis 15 Uhr im Rahmen des Festivals ein Comeback feiern. Bei dem internationalen Mittagessen können sich die Teilnehmenden über verschiedene Kulturen und gegenwärtig aktuelle und relevante Themen wie Migration und Integration austauschen. „Eingeladen sind alle, die gerne kochen, essen und vor allem offen sind, sich auf Neues einzulassen und dem interkulturellen Austausch zu begegnen“, sagt Beate Wiedemann. Die Anmeldung zum „Meet and Eat“ kann über den Ticketshop erfolgen.

Zudem findet vom 16. bis 18. September zum zweiten Mal der Kunsthandwerkermarkt statt und lädt die Gäste zu einem Bummel entlang der Oker im Bürgerpark ein. „Im zauberhaften Ambiente der Zeltlandschaft, geschmückt mit Lichterketten und Girlanden unter den alten Bäumen, können die Besuchenden das eine oder andere originelle und individuelle Stück erwerben“, so Wiedemann. Der Eintritt zum Markt ist kostenfrei.

Nachhaltigkeitsmarkt zum Abschluss von „Kultur im Park“

Als abschließende Aktion findet am 24. und 25. September von 11 bis 18 Uhr der Nachhaltigkeitsmarkt statt: „Viele Unternehmen in und um Braunschweig sind sich ihrer Verantwortung bewusst und setzen sich dafür ein, diese wahrzunehmen. Wir möchten diese unterschiedlichsten Akteure zum Thema Nachhaltigkeit und die Anbieter vielfältiger Produkte, regionale Produzenten sowie die Konsumenten auf einem Marktplatz beim Festival zusammenbringen“, erklärt Tanja Taniewski vom Kulturzelt-Verein die dahinterstehende Idee.

Karten für das Festivalprogramm können online im Ticketshop unter www.kulturimzelt-shop.de/tickets, unter der Tickethotline (0531) 2801818 oder vor Ort im Büro des Kulturzelt Braunschweig e.V. in der Frankfurter Straße 3 A erworben werden. Mehr Informationen gibt es unter www.kulturimzelt.de sowie auf www.instagram.de/kulturimzelt und unter www.facebook.com/FestivalKulturImZelt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de