Diese zwei Bengalmix-Katzen suchen ein neues Zuhause

Braunschweig. Die Tiere waren in Broitzem unterwegs. Das Braunschweiger Tierheim sucht jetzt neue Halter für die beiden Bengalmix-Katzen namens Chap und Chip.

Die Tiere der Woche sind die beiden Bengalmix-Kater Chip und Chap. Die beiden sind etwa zwei Jahre alt und kastriert, wie das Tierheim mitteilt. Was sie bisher erlebt haben, liegt im Dunkeln. „Chip und Chap wurden nacheinander orientierungslos in Broitzem aufgefunden“, sagt Tierheim-Mitarbeiterin Frederike Braack.

Offensichtlich geht es den Tieren aber gut. „Die jungen Kater sind sehr freundlich und neugierig. Sie sind sehr verspielt und wollen viel erleben“, so Braack. „Die beiden brauchen viel Auslastung, damit keine Langeweile bei ihnen aufkommt. Ansonsten könnte auch die Wohnungseinrichtung darunter leiden.“

Und was ganz wichtig ist: „Chip und Chap möchten unbedingt wieder Freigang bekommen.“ Das ist also eine Voraussetzungen an die neuen Halter.

Kontakt zum Braunschweiger Tierheim

Wer Interesse an Chip und Chap oder anderen Tieren hat, kann sich im Tierheim Braunschweig melden: Telefon (0531) 50 00 07. Telefonzeiten: montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. Infos: www.tierschutz-braunschweig.de

red

