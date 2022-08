Kein Plan für Lehre oder Studium? Beratung in Braunschweig!

Nach der Schule stehen unzählige Wege offen: Ausbildung, Studium, Freiwilligendienst, Auslandsaufenthalt oder erst einmal ein Job. Aber was ist, wenn jemand einfach keine Idee hat, wie es weitergehen kann? Wir stellen hier zwei Möglichkeiten vor, die Orientierung bieten können.

Wie steht’s um Talente und Stärken – und wofür gibt’s Geld?

Das Braunschweiger Beratungsunternehmen Köster, Kumpe & Komplizen unterstützt Menschen an allen Punkten im Berufsleben – bei Einsteig, Neuorientierung und Weiterentwicklung – und arbeitet eng mit Jobcenter und Arbeitsagentur zusammen. „Viele Berufstätige erkennen nach Jahren, dass der eingeschlagene Weg eine Sackgasse ist“, sagt Michael Kumpe, einer der beiden Geschäftsführer. Und zugleich sei es natürlich so, dass viele Schülerinnen und Schüler ihren Berufswunsch oft nicht klar benennen können.

Was also hilft? Man habe ein Instrument entwickelt, mit dem Talente, Interessen und Arbeitsmarktsituation abgeglichen werden können, erläutert Kumpes Geschäftspartner Fritz Köster. Der „Reflekktor“ sei speziell für Berufsanfänger sehr gut geeignet. „Damit erfinden wir das Rad nicht neu“, sagt er. „Aber wir schauen sehr intensiv, was die Stärken und Bedürfnisse sind, und wie sich all dies mit einem Beruf in Einklang bringen lässt, für den es auch Geld gibt.“

Was kannst du besonders gut? Was ist dir im Leben wichtig?

Der „Reflekktor“ sei ein Leitfaden, den junge Menschen – begleitet von einem Coach – ausfüllen können. Dabei geht es um Fragen wie diese: Was kannst du besonders gut? Worauf achtest du sehr genau? Womit kannst du dich bis tief in die Nacht beschäftigen, ohne auf die Uhr zu schauen? Welches Wissen, welche Fähigkeiten hast du dir bereits im Laufe des Lebens angeeignet? Welches berufliche Umfeld magst du? Was ist dir im Leben wichtig?

„Wir lassen den Ideen freien Lauf und sind nur die Begleiter – den Weg muss jeder selbst finden“, erläutert Michael Kumpe. Sein Tipp: Nicht aus Verzweiflung irgendeine Ausbildung oder irgendein Studium beginnen. Nicht gedankenlos das machen, was Eltern oder Freunde erwarten. Nicht jedem Trend hinterherlaufen. „Man soll und will doch gut sein in dem Bereich, in dem arbeitet – und das geht nur, wenn die Arbeit wirklich Spaß macht.“

Die Beratung gibt’s nicht kostenlos. Köster nennt als groben Richtwert 150 Euro. Die Kosten richten sich nach der Dauer der Beratung. Ungefähr drei Stunden seien üblich. Info: www.koester-kumpe.de

Susanne Kohlert-Schildt ist als Bereichsleiterin in der Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar unter anderem auch für die Berufsberatung verantwortlich. Foto: Agentur für Arbeit

Ausbildungsplätze sind auch kurzfristig noch zu haben

Umfangreiche Angebote zur Berufsberatung gibt es auch bei der Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar. Bereichsleiterin Susanne Kohlert-Schildt macht Mut: „Wer sich für eine Ausbildung interessiert, für den stehen die Chancen gut, auch kurzfristig noch einen Ausbildungsplatz für 2022 zu finden, denn in zahlreichen Berufen suchen Betriebe noch Nachwuchskräfte.“

Im Juli waren ihr zufolge im Agenturbezirk Braunschweig-Goslar von 3325 gemeldeten Ausbildungsstellen 1414 noch nicht abschließend besetzt. Allein in Braunschweig gab es noch fast 700 offene Ausbildungsangebote. „Auch wenn die ersten Ausbildungsverhältnisse gerade begonnen haben, ist in den nächsten Wochen und Monaten noch ein Einstieg möglich.“

Agentur für Arbeit: Oft geht es im ersten Schritt darum, Stärken und Interessen herauszuarbeiten

Aber wie findet man die geeignete Ausbildung oder das passende Studium? Die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für Arbeit bieten Gespräche an. „Das große Plus ist unsere Neutralität“, sagt Kohlert-Schildt. „Es geht individuell um den jungen Menschen, seine Interessen und Stärken. Wir zeigen Chancen und Alternativen auf, weisen aber keineswegs in eine bestimmte Richtung. Wir begleiten, wir bestimmen nicht.“

Die Berufsberater seien zunächst einmal Lotsen. Sie bieten einen Überblick, informieren über Berufsfelder und zeigen, wo es weitere Informationen gibt. „Oftmals geht es im ersten Schritt darum, Stärken und Interessen herauszuarbeiten und mögliche Berufsfelder zu identifizieren“, erklärt Kohlert-Schildt. Außerdem gebe es Hinweise zu Freiwilligendiensten oder Auslandsangeboten.

Zur Vorbereitung der Berufswahl und auch zur Vorbereitung eines Beratungsgesprächs empfiehlt sie den kostenlosen Berufswahltest CheckU. Er richte sich an Ausbildungs- wie Studieninteressierte.

„Praktika sind für die Berufswahl von unschätzbarem Wert“

Darüber hinaus habe die Berufsberatung ein Angebot für jene Jugendlichen, die noch unentschlossen sind oder in diesem Jahr keinen Ausbildungsplatz in ihrem Wunschberuf gefunden haben: die Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, bei Praktika in verschiedene Berufe hineinzuschnuppern. Bei der Suche nach Praktikumsbetrieben wie auch bei den Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz werden sie unterstützt.

„Praktika sind für die Berufswahl von unschätzbarem Wert“, erläutert Kohlert-Schildt. „Hierdurch kann man den Beruf viel besser kennenlernen. Außerdem hat man die Gelegenheit, den Arbeitgeber von der eigenen Motivation und den eigenen Stärken zu überzeugen. Das ist besonders hilfreich, wenn das Zeugnis nicht so überzeugend ist.“ Und damit es spätestens im nächsten Jahr mit dem Start in die Ausbildung gut klappt, werden im Rahmen des Angebotes beispielsweise auch Schulkenntnisse verbessert oder aufgefrischt.

Der Besuch einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme kann sich ihr zufolge noch aus einem anderen Grund lohnen: Junge Erwachsene, die die Schulpflicht erfüllt haben und die Schule ohne Abschluss verlassen haben, werden auf den Hauptschulabschluss vorbereitet und können diesen nachholen.

Beratungstermin: kostenlose Servicenummer (0800) 45555-00; per E-Mail an Braunschweig-Goslar.berufsberatung@arbeitsagentur.de oder online unter www.arbeitsagentur.de/kontakt.

