Der Rollschuh-Knüller auf dem Braunschweiger Schlossplatz

Braunschweig. Sport und Spaß gegen einige der Krisen dieser Welt – Die Rollschuhdisco in der Braunschweiger City kommt richtig gut an.

Wie wir so zuschauen beim Rollschuhlaufen auf dem Schlossplatz und uns freuen, dass der Sport in der Freizeit doch immer noch am schönsten ist, kurvt immer wieder Anna (6) ins Bild. Elegant!

Schon erste Pirouetten dabei, sogar Schiffchen, das muss man sich wie eine rollende Standwaage vorstellen. Toll! Und dann die Pistole, na ja, heißt so, das ist eine Art Kasatschok-nach-vorne-Fahrt. Anna trainiert natürlich auch schon beim SC Victoria in der Weststadt.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei schönstem Trubel in der Innenstadt heißt es hier – versunken und im Rhythmus rollen, rollen, rollen

Im Sommer zweimal die Woche, im Winter einmal. Sie ist schon seit Januar dabei, bestätigen ihre Eltern, die natürlich mit dabei sind. „Rollschuhlaufen habe ich mir schon immer gewünscht“, sagt Anna noch. Sie hat natürlich eigene dabei, die glitzern. Und jetzt hier auf dem Schlossplatz noch bis zum 31. Juli.

Ein Schub für den Rollsport, eine tolle Aktion im Sommer, die gleich prächtig einschlägt.

Den ganzen Samstag bei schönstem Trubel in der Innenstadt heißt es hier: Versunken und im Rhythmus der Musik rollen, rollen, rollen. Abends mit Kopfhörer, sonst wird die Disco zu laut. Alles kostenlos! Ein Knüller des Stadtmarketings, das zeigt sich jetzt schon, kräftig gefördert von der EU und dem Land zur Überwindung diverser Krisen.

Zumindest auf dem Schlossplatz könnte das klappen. Da kann man sich auch Rollschuhe in den Größen 28 bis 46 ausleihen, oder welche mitbringen. Auch Helme in den Größen S, M und L stehen zur Verfügung. Die Ausleihe erfolgt gegen Hinterlegung eines Personalausweises, Führerscheins oder Schülerausweises. Geöffnet montags bis donnerstags sowie sonntags von 14 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr.

Tja, „Dein Sommer – Deine Innenstadt“, so heißt das Programm, nicht nur die satten 700 Quadratmeter Fahrspaß auf Rollschuh-Parkett auf dem Schlossplatz.

Und dazu noch Klettern, Skaten, Basketball – und ein Stadtgarten vorm Rathaus für die Entschleunigung

Dazu auch Boulderklettern an einem Würfel für Kinder, das ebenfalls gut ankommt. Dann noch eine eine Mini-Halfpipe und ein Street-Basketball-Court – alles beschienen von sommerlicher Sonne, dem Glitzern der Wappen am Schlossportal und unter den gütigen Augen diverser Herzöge und Kaiser, die leider nicht losrollen können.

Die City gibt alles in diesen flackernden Sommertagen des Weltgeschehens, das Getümmel auf dem Schlossplatz flankiert gewissermaßen den Stadtgarten auf dem Platz der Deutschen Einheit.

Das ist ein Hauch von Vorgeschmack auf die grüne, atmende Innenstadt, nicht nur Schwammstadt, die Wasser aufsaugt und für schlechtere Zeiten speichert, sondern auch Emotionen im Grünen vermittelt und speichert, wo sich bereits Asphalt auf Gehirnwindungen gelegt hat. Oder so ähnlich.

Jedenfalls 120 Quadratmeter ganz nach dem Geschmack urbaner Entschleunigung, 700 Pflanzenarten, heißt es. Dazu ein Päuschen, ein Cappuccino …

Das Leben ist schön im Sommer 2022. Bleibt hoffentlich auch so.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de