Braunschweig. Gedenk- und Trauergottesdienst in Braunschweig: „Das Leben ist zu schön und zu kostbar, um es wegzudrücken.“

Drogenkonsum Mindestens zwölf Drogentote auch 2021 in Braunschweig

Wieder gab es einen Gedenk- und Trauergottesdienst für die verstorbenen Drogenkonsumierenden auf dem Windmühlenberg – organisiert vom Selbsthilfe-Netzwerk JES, der Aidshilfe und der Jugend- und Drogenberatung (Drobs). Zwölf Kreuze waren diesmal zu sehen ...

Gitarrist und Sänger Jörg Hecker sorgte für den musikalischen Rahmen. Es sei ein Tag des Erinnerns, aber auch ein politischer Gedenktag, sagte Henning Böger, Pfarrer von St. Magni.

1826 Drogentote bundesweit im vergangenen Jahr – die höchste Zahl seit 20 Jahren

1826 Menschen starben 2021 bundesweit im Zusammenhang mit ihrem Drogenkonsum – die höchste Zahl seit 20 Jahren. In Niedersachsen insgesamt 86 Menschen.

In Braunschweig wurden zwölf Drogentote gezählt, zumindest jene, die bei der Jugend- und Drogenberatung bekannt waren. Die Dunkelziffer dürfte noch höher sein. „Wir trauern um jeden Einzelnen. Jede und jeder hat einen Namen, ein Gesicht, eine Lebensgeschichte. Wir schulden ihnen Respekt. Es sind Menschen, die verstorben, aber nicht vergessen sind“, sagte Böger.

Florian Kregel, neuer Leiter der Jugend- und Drogenberatung, zeigte sich ebenfalls betroffen: „Bei den Namen, die hier in diesem Jahr stehen, ist auch jemand dabei, den ich bereits in der Jugendberatung begleitet habe. Das geht mir schon sehr nahe“, sagte Kregel.

Die Drobs ist stets Mitorganisator der Gedenkfeier, kümmerte sich um die optische und würdevolle Ausgestaltung wie die Bilder, die mit den Namen der Toten versehen sind – und in schwarzen Rahmen aufgestellt waren. „Der Gedenktag ist unglaublich wichtig. Zum einen, um an die Verstorbenen zu erinnern, aber auch um zu zeigen, welche Hilfsangebote es gibt“, so Florian Kregel.

Drogenselbsthilfe JES streicht die große Bedeutung von Prävention und Aufklärung heraus

Gelegenheit, sich auch noch einmal mit persönlichen Worten direkt von den Verstorbenen zu verabschieden. Stefan verabschiedete sich noch einmal von seinem besten Freund, der mit 28 Jahren verstarb. „Wir waren die dicksten Freunde, er war auf einem guten Weg. Es ist für mich immer noch unbegreiflich, und er fehlt mir so sehr.“

Eine weitere Besucherin des Gottesdienstes zeigte sich beim Lesen der Namen erschrocken: „Ich kenne von den Namen, die hier stehen, fast siebzig Prozent. Alles so liebe Menschen“, sagte sie traurig.

Thomas Fabian von der Drogenselbsthilfe JES wies auf die Bedeutung der Prävention und Aufklärung hin. „In der Hoffnung, dass ihr nicht so schnell Teil dieser Kreuze sein werdet, meine Bitte: Passt auf euch auf!“

„Das Leben ist zu schön und zu kostbar, um es wegzudrücken“, mahnte er eindringlich.

