Braunschweigs Stadtbrandmeister Ingo Schönbach ausgezeichnet

Oberbürgermeister Thorsten Kornblum ehrte Stadtbrandmeister Ingo Schönbach in der Dornse des Altstadtrathauses.

Stadtbrandmeister Ingo Schönbach ist kürzlich für 25 Jahre Tätigkeit als Ehrenbeamter in der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig mit einer Feier in der Dornse des Altstadtrathauses geehrt worden. Oberbürgermeister Thorsten Kornblum betonte: „Das Ehrenamt kann ein Ausdruck der Freiheit des Einzelnen ebenso wie seiner Verantwortung für unsere Gesellschaft sein. Ingo Schönbach erfüllt dies in hervorragender Weise bereits über einen langen Zeitraum hinweg, und er ist deshalb ein Vorbild für junge Menschen.“

Zu Schönbachs Kernkompetenzen gehöre das Geschick des Ausgleiches. Interessen und Meinungen aus verschiedenen Richtungen in eine Richtung zielführend zu verbinden, den Schulterschluss mit der hauptamtlichen Berufsfeuerwehr nicht nur hinzubekommen, sondern auch zu leben – zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger: „Das ist seine Stärke.“

1978 begann er in der Jugendfeuerwehr

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, begann Ingo Schönbach vor mehr als 43 Jahren seine Tätigkeit als ehrenamtlicher Feuerwehrmann 1978 in der Jugendfeuerwehr, später in der Einsatzabteilung „seiner“ Ortsfeuerwehr in Bienrode. Anfang Januar 1993 wurde er stellvertretender Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr. Ab November 2000 kam für zehn Jahre das Amt als Bereitschaftsführer hinzu, und seit Januar 2011 war Schönbach bis 2017 zunächst stellvertretender Stadtbrandmeister, bevor er 2017 das Amt des Stadtbrandmeisters übernahm.

Stadtbrandmeisterinnen und Stadtbrandmeister sind nach dem Niedersächsischen Brandschutzgesetz für die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr einer Stadt verantwortlich. Zusammen mit ihren Stellvertretern sorgen sie auf Leitungsebene für die Einsatzbereitschaft der gesamten Freiwilligen Feuerwehr einer Stadt.

