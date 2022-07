Schwitzen wird auch als „Klimaanlage“ des Körpers bezeichnet: Über Schweiß geben wir Wärme ab – ganz wichtig an heißen Tagen.

Tipps gegen Hitze Hitze in Braunschweig: Warum Schwitzen wichtig ist

Angesichts der hohen Temperaturen gibt Dr. Gerhard Wermes, Leiter des Braunschweiger Gesundheitsamts, fünf Tipps zum Schutz vor der Hitze:

1. Ausreichend und regelmäßig trinken. „Die Menge an Flüssigkeit, die der Körper durch das Schwitzen verloren hat, muss unbedingt wieder aufgefüllt werden“, so Wermes in einer Pressemitteilung. „Es kommt ohne genügend Flüssigkeitszufuhr nicht nur zu Mangelvolumen im Blut, sondern auch zu beachtlichen Mineral- und Elektrolytverlusten im Körper.“

Dieser Verlust müsse ausgeglichen werden, zum Beispiel durch Mineralwasser, verdünnte Säfte, Suppen, Brühen und flüssigkeitsreiches Obst und Gemüse, wie Erdbeeren, Pfirsiche, Melonen, Gurken oder Tomaten.

Eiskalte Getränke sind bei Hitze auch nicht gut

2. Heiße und zu kalte Getränke vermeiden, genauso wie Kaffee, sehr süße Getränke und Alkohol.

3. Möglichst verteilt auf den Tag mehrere kleine, leichte Mahlzeiten essen.

Vorboten für Hitzekrämpfe oder Hitzschlag ernst nehmen!

4. Direkte Sonne meiden, nach Möglichkeit im Schatten bleiben und wenn möglich körperliche Belastungen vermeiden. Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor benutzen.

Wermes betont: „Warnzeichen des Körpers müssen unbedingt ernst genommen werden: Kreislaufbeschwerden, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Muskel- und Bauchkrämpfe, Erschöpfungs- oder Schwächegefühl, Verwirrtheit und Mundtrockenheit.“ Diese Symptome können ihm zufolge einen Flüssigkeitsmangel anzeigen und Vorboten für Hitzekrämpfe oder einen Hitzschlag sein. „Große Hitze belastet den Körper und kann bestehende Krankheiten verschlimmern.“

Weniger Schweiß bedeutet weniger Wärmeabgabe

Ein erhöhtes Risiko bestehe für chronisch kranke Menschen, besonders bei Herzkrankheit oder Bluthochdruck, für Säuglinge und kleine Kinder, Menschen mit Behinderung und vor allem für ältere, pflegebedürftige Menschen. „Im Alter nimmt das Durstgefühl ab“, erläutert Wermes. „Senioren trinken deswegen oft weniger. Dadurch verringert sich die Schweißmenge, was wiederum die Wärmeabgabe vermindert.“ Auch nehme die Fähigkeit zu schwitzen ab. So könnten bei großer Hitze Verwirrtheit und Bewusstseinstrübung die Folge sein. Sein Appell: „Auf die Mitmenschen achten, besonders wenn sie zu den Risikogruppen gehören.“

5. Für Kühlung sorgen. Räume tagsüber abdunkeln. Morgens und nachts und nur lüften, wenn die Raumtemperatur über der Außentemperatur liegt. Leichte, luftige, nicht einengende (Baumwoll-)Kleidung in hellen Farben tragen. „Kühl zu duschen oder kaltes Wasser über die Handgelenke laufen zu lassen, erfrischt spürbar“, so Wermes.

red

