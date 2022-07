Behinderungen auf A39 angekündigt: Tunnel werden gewartet

Autos stauen sich vor dem Lindenbergtunnel auf der A39 in Braunschweig. Die Autobahn GmbH kündigt die zweite jährliche Wartung der A39-Tunnel an. (Archivbild)

Die jährliche Wartung steht an: An Heidberg- und Lindenbergtunnel nahe dem Kreuz Braunschweig-Süd wird erneut gearbeitet – und zwar in den Nächten vom 25. bis 28. Juli. Dafür sind teils Vollsperrungen zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Rautheim und Rüningen-Süd notwendig, wie die Autobahn GmbH ankündigt. Die Wartung erfolge jeweils in der Zeit von 19 bis 5 Uhr.

In der Nacht von Montag, 25. Juli, auf Dienstag, 26. Juli, wird eine Wanderbaustelle errichtet – eine Vollsperrung erfolgt nicht. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 27. Juli, ist die Fahrbahn in Richtung Wolfsburg beziehungsweise Berlin vollgesperrt. In der Nacht von Mittwoch auf auf Donnerstag (28. Juli) ist eine Vollsperrung beider Richtungen notwendig.

Umleitung Richtung Berlin führt Autofahrer über die A391 und die A2

Die Umleitung für Autofahrer in Richtung Wolfsburg erfolgt über die Autobahn 391 und die A2. Für Verkehrsteilnehmende, die in Richtung Kassel fahren möchten, ist die U23 ab Wolfenbüttel-Nordwest eingerichtet. Die Umleitungen sind vor Ort ausgeschildert.

red

