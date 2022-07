Polizeieinsatz in Braunschweig – Mann verletzt Polizisten

Bei einem Polizeieinsatz in Braunschweiger in der Rheingoldstraße wurden Polizisten verletzt und beleidigt.

Die Polizei Braunschweig musste nach einer Auseinandersetzung mit Körperverletzung und Beleidigungen gegen Beamte am Sonntag in der Rheingoldstraße drei Personen festnehmen. Am Abend kam es in Braunschweig zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, nachdem ein 59-Jähriger von einem der Beteiligten verletzt wurde, berichtet die Polizei.

Als die Polizei vor Ort eintraf, befand sich eine Gruppe von etwa 15 Personen auf der Straße. Ein 31-jähriger und 33-jähriger Mann seien besonders aufgebracht gewesen, so dass die Polizeibeamten diese zunächst voneinander trennten.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mann leistet Widerstand und verletzt Polizisten in Braunschweig

Der 33-Jährige habe sich geweigert, seine Personalien bekannt zu geben. Weitere Personen hielten zu dem Mann und drängten sich zwischen ihn und die Polizeibeamten, heißt es weiter. Erst als weitere Streifenwagenbesatzungen zur Unterstützung kamen, konnte die Festnahme des 33-Jährigen erfolgen.

Hierbei leistete der Mann Widerstand und verletzte einen Polizisten. Zwei Männer im Alter von 53 und 34 haben versucht an den 33-Jährigen zu gelangen. Die Polizisten mussten sie laut Meldung mehrfach zurückdrängen. Auch im weiteren Verlauf leisteten sie, so die Polizei Braunschweig, Widerstand und wurden schließlich in Gewahrsam genommen.

Ein 31-Jähriger beleidigt Polizisten

Als die Personalien des 31-Jährigen, einer der Hauptaggressoren der anfänglichen Auseinandersetzung, festgestellt wurden, habe er die Polizeibeamten beleidigt.

Lesen Sie mehr Polizei-Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Alle Beteiligten standen laut Polizei deutlich unter Alkoholeinfluss. Die Polizei ermittelt nun in drei Strafverfahren gegen die Beteiligten.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de