Studie: Tinnitus und Schwindel häufige Long-Covid-Symptome

Braunschweig. Wissenschaftler der Ostfalia Hochschule beteiligen sich an einer Untersuchung zu möglichen Langzeitfolgen der Corona-Infektion.

Long- und Post-Covid – ein Phänomen mit vielen Symptomen. Eine allgemeingültige Definition gibt es nicht nicht. Weltweit versuchen Forscher die möglichen Spätfolgen von Corona-Infektionen zu ergründen. An einer der Studien (DEFEAT Corona) ist der Informatiker Prof. Frank Klawonn von Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften Braunschweig/Wolfenbüttel beteiligt. Ein erstes Fazit der noch laufenden Studie: Long-Covid ist in seiner Symptomatik sehr komplex und heterogen.

Mehr als 3000 Teilnehmer mit und ohne Long-Covid haben an der Online-Befragung Ende 2021 teilgenommen. Als Symptome, die den größten Leidensdruck verursachen, seien unter 27 Symptomen am häufigsten Depressionen, Muskelschmerzen, chronische Müdigkeit (Fatigue), Hirnnebel und Kopfschmerzen genannt worden.

Jeder Dritte litt unter einem Tinnitus

Viele Long-Covid-Patienten leiden außerdem an Tinnitus und Schwindel: Zum Zeitpunkt der (nicht repräsentativen) Befragung berichteten demnach 60 Prozent der Patienten von Schwindelgefühl. Etwa jeder Dritte litt unter einem Tinnitus. 20 Prozent der Betroffenen bewerteten die Symptome als schwer.

Die vom Land Niedersachsen geförderte Studie ist ein Gemeinschaftsprojekt der Ostfalia mit der Medizinischen Hochschule Hannover und der Universitätsmedizin Göttingen. Die Befragung startete im September 2021. Die teilnehmenden Long-Covid-Patienten seien zum Zeitpunkt ihrer Infektion daher noch größtenteils ungeimpft gewesen, erläutert Klawonn.

Organischen Ursachen sollen ergründet werden

Bekannt ist: Eine Covid-Infektion kann sich auf verschiedene Organe auswirken. Die niedersächsischen Forscher haben drei Symptom-Gruppen identifiziert: Im Cluster A – etwa Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Müdigkeit/Fatigue, Hirnnebel, Gelenk- und Muskelschmerzen – fanden sich die meisten Teilnehmer mit Long-Covid wieder. Als weitere Symptom-Gruppe wurde Klawonn zufolge neurologisch-psychiatrische Folgen wie Schwindel, Verwirrung, Geschmacks- und Geruchsverlust, Angst, Depression, Kurzatmigkeit und Engegefühl ausgemacht. Einer weiteren Gruppe wurden Symptome wie Durchfall/Bauchkrämpfe, Tinnitus, Hautausschläge und Appetitlosigkeit zugeordnet.

Prof. Frank Klawonn und seine Mitarbeiter werten die Daten aus. Aufgabe der Mediziner wird es sein, die organischen Ursachen für die beschriebenen Symptome zu ergründen. Das häufige Auftreten von Schwindel und Tinnitus könnte laut Klawonn ein Hinweis auf den Angriff des Virus auf die feinen Blutgefäße im Ohr und daraus folgende Durchblutungsstörungen sein.

Übungen zur Genesung sollen im Internet verbreitet werden

Ein Anschlussprojekt von MHH, der Universitätsmedizin Göttingen und der Ostfalia heißt ErgoLoCo. Gefördert wird es durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Frage: Kann eine speziell auf Long-Covid-Patienten zugeschnittene Ergotherapie Symptome wie Müdigkeit oder Antriebslosigkeit mildern? Und kann wirksame Hilfe auch via Video oder Online-Live-Ergotherapie geboten werden? Denn vorhandene Reha-Plätze reichten für die Zahl Betroffener nicht aus, so Klawonn. Manche der Befragten schafften es nach der Arbeit nur noch aufs Sofa. „Wir möchten ihnen eine Möglichkeit bieten, wieder besser im Leben zurechtzukommen.“ Sollten die Übungen zur Genesung beitragen, so die Idee, sollen sie im Internet zugänglich gemacht werden.

Sie könnten auch helfen, wenn etwa Antriebslosigkeit auf andere Ursachen wie etwa auf den Lockdown, der auf die Psyche geschlagen ist, zurückzuführen wäre. Denn auch davon gehen die Wissenschaftler aus: Eine Abgrenzung ist schwierig. Und nicht alles, was wie Long-Covid aussieht, scheint auch Long-Covid zu sein.

