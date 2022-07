Fachmesse für Ausbildung und Studium in Braunschweig

Orientierung im Labyrinth der Berufe will die Fachmesse „vocatium“ für Ausbildung und Studium bieten, die am 6. und 7. Juli nach zweijähriger Corona-Pause wieder in Präsenz stattfindet. Wie das Institut für Talententwicklung mitteilt, öffnet die Messe ihre Türen in der Volkswagen-Halle jeweils von 8.30 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei und ohne Voranmeldung möglich. Weitere Informationen wie das Vortragsprogramm gibt es unter www.erfolg-im-beruf.de.

„85 regionale und überregionale Aussteller, darunter Ausbildungsbetriebe, Hochschulen, Fachschulen und weitere Bildungsinstitutionen, haben sich für die vocatium Braunschweig/Wolfsburg angemeldet, um Jugendliche zu ihren beruflichen Möglichkeiten nach dem Schulabschluss zu beraten und passende Kandidaten als potenzielle Nachwuchskräfte oder Studierende zu gewinnen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Knapp 11.000 Gesprächstermine mit rund 3600 Schülerinnen und Schülern wurden bereits vereinbart. Die Erfahrung zeigt: Darüber hinaus werden viele weitere Hunderte Interessierte die Messe spontan besuchen.“

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vocatium in Braunschweig richtet sich an Vorabgangsklassen

Die „vocatium“ wird vom Institut für Talententwicklung (IfT) in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar und dem Arbeitgeberverband Region Braunschweig veranstaltet. Überregionaler Schirmherr ist Grant Hendrik Tonne, Kultusminister des Landes Niedersachsen. Die bundesweite Schirmherrschaft hat Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung, übernommen.

„Die vocatium ist in der Region als feste Säule in der Berufsorientierung verankert“, heißt es seitens des Instituts für Talententwicklung. „Nahezu alle Schulen der Region nehmen mit ihren Vorabgangsklassen jährlich an der Veranstaltung teil.“ Das Herzstück seien die gute Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler sowie terminierte Gespräche mit den Ausstellern. Dazu stehe das IfT eng mit den Schulen der Region in Kontakt. Die Jugendlichen seien durch IfT-Mitarbeitende persönlich im Unterricht, per Videokonferenz oder Film auf die Messe vorbereitet worden.

Berufswahlmesse Ende September in Braunschweig

Zur vocatium gehören auch die Begleitbücher „Chancen in …“. Die Nachschlagewerke zeigen jungen Menschen regionale und überregionale Bildungsanbieter. Weitere Angebote finden die Jugendlichen in der Suchbörse auf www.erfolg-im-beruf.de. Rund 4000 Profile seien dort eingetragen, teilt das IfT mit. Die vocatium-Mediathek gebe mit Podcasts und Videos Einblicke in die Berufswelt. Weiteren Lesestoff zu Bildungsthemen liefere das Online-Magazin vocatium-News.

Eine Berufswahlmesse für Eltern und Jugendliche findet am 29. September von 15 bis 19 Uhr in der Volkwagen-Halle statt. Sie ist laut dem Institut für Talententwicklung auf die besonderen Informationsbedürfnisse von Müttern, Vätern und weiteren wichtigen Ratgebern junger Menschen ausgerichtet. Auf dem integrierten „Forum pluspunkt.ausland – Bildungsmesse für Wege in die Welt“ präsentieren sich ausgewählte Auslandsanbieter. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es auf www.parentum.de und www.pluspunkt-ausland.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de