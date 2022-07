Braunschweig. Rund 35 Frauen und Männer haben sich Samstagmorgen am Stöckheimer Zoo auf den Weg gemacht. Die Sonne brennt. Warum sie sich das antun?

Gut gelaunt und hochmotiviert sind die Teilnehmer der 80-Kilometer-Brockenwanderung, organisiert vom „Network goes Brocken“, am Samstagmorgen in Braunschweig gestartet.

Benefiz-Aktion Wanderer in Braunschweig gestartet: 80 Kilometer bis zum Brocken

Zum Start am Zoo in Stöckheim herrscht perfekte Stimmung. Rund 35 Menschen aus Braunschweig und Region sind bereit, von hier aus 80 Kilometer am Stück zu wandern: Rauf auf den Brocken, und zwar zum Schluss nicht gemütlich über den Goethe-Weg, sondern den steilen Anstieg über die Betonplatten – und dann sogar noch weiter bis nach Torfhaus. Ganz wichtig an diesem Morgen: Sonnencreme! Die Wetterprognose sagt überwiegend wolkenlosen Himmel voraus. Etwas niedrigere Temperaturen wären eigentlich besser, aber egal, das kann man sich schließlich nicht aussuchen.

„Network goes Brocken“ nennt sich die Benefiz-Tour, die jetzt zum wiederholten Mal stattfindet. Die Teilnehmer zahlen jeweils 80 Euro – das Geld kommt drei Vereinen zu Gute: Tierhilfe Wolfsburg, United Kids Foundation Wald und „Kinderoase“, ein gemeinsames Projekt des Vereins Weggefährten und des Städtischen Klinikums.

Der erste Versuch: Bei Bad Harzburg war Schluss

Die Idee zu der Mega-Wanderung hatte einst der Braunschweiger Patrick Krüger, Inhaber der Fit-and-Fight-Academy – aus einer Bierlaune heraus, wie er sagt. „Ich dachte, man muss doch auch ohne Auto, Bahn oder Fahrrad von hier aus zum Brocken kommen.“ Also hat er kurzerhand mit ein paar Kumpels gewettet, dass er es schafft. Morgens um zwei Uhr sind sie damals gestartet, jeder mit zehn Kilo Gepäck auf dem Rücken – doch bei Bad Harzburg war Schluss. Keinen Schritt weiter.

Patrick Krüger, Initiator der 80-Kilometer-Brockenwanderung. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Krüger wollte die verlorene Wette aber nicht auf sich sitzen lassen: „Das ist nur eine Frage der mentalen Stärke!“ Er hat es ein zweites Mal versucht – mit Erfolg. „Das ist kein Spaziergang, sondern am Ende echter Schmerz. Die Sehnen und Bänder sehen danach nicht mehr gut aus“, sagt er. Aber warum tut man sich die Schinderei an?

„Man glaubt oft gar nicht, was man alles erreichen kann“

Weil es um die gute Sache gehe, meint Krüger, und weil es eine starke Selbsterfahrung sei. „Man glaubt oft gar nicht, was man alles erreichen kann. Jeder Mensch kann im Rahmen seiner Möglichkeiten etwas Großes schaffen. Wenn man den Grund dafür kennt, warum man morgens aufsteht, dann kann man unglaublich viel packen.“

Die Teilnehmer der 80-Kilometer-Brockenwanderung, organisiert von „Network goes Brocken“, direkt vor dem Start am Samstagmorgen in Braunschweig. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Natürlich gehe es auch um Selbstverantwortung: Jeder müsse sich selbst gut einschätzen und ehrlich beurteilen, wann Schluss ist. Das Aussteigen ist jederzeit möglich. Außerdem sei hinterher eine ordentliche Regeneration nötig, betont Krüger, mehrere Tage. Das ist auch der Grund, warum er dieses Mal nicht mitläuft, sondern nur für mentale Stärkung an der einen oder anderen Versorgungsstation sorgen wird. „Ich habe ab Donnerstag ein siebentägiges Training“, erläutert Krüger, „da muss ich von Anfang an voll leistungsfähig sein. Das geht nicht nach so einer Tour.“

„Ich werde nicht aufgeben, aber ich werde die ganze Zeit fluchen!“

Dajana Schmidt, einer der Organisatorinnen, freute sich auf die gemeinsame Tour mit vielen verschiedenen Teilnehmern. Manche von ihnen sind „alte Hasen“, so wie Schmidt selbst, andere gehen heute erstmals an den Start. Alle treibt die Herausforderung an, es schaffen zu wollen. Zumindest bis zum jeweiligen persönlichen Ziel – denn nicht alle gehen die ganz harte Tour.

Und Corinna Werner, ebenfalls vom Orga-Team, betont noch einmal die wichtigsten Regeln: „Trinken, trinken, trinken! Sorgt dafür, dass alles, was Ihr ausschwitzt, auch wieder reinkommt – trinkt also nicht nur Wasser, sondern auch etwas mit Geschmack. Und genauso wichtig: Essen, essen, essen – aber nicht zu viel.“ Auf ihrem Shirt ist das Motto dieses Tages zu lesen: „Ich werde nicht aufgeben, aber ich werde die ganze Zeit fluchen!“

Los geht’s.

