Braunschweigs Freizeitläufer können Rundlaufbahnen gratis nutzen

Initiiert durch den Sportausschuss öffnet die Stadt vom 1. Juli bis zum 30. September zwei Rundlaufbahnen für Freizeitläuferinnen und -läufer. Geplant sei zunächst ein Testzeitraum von drei Monaten, kündigt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung an. „Ziel ist es, eine Alternative zu den beliebten und stark durch Fußgängerinnen und -gänger frequentierten Laufstrecken zum Beispiel am Südsee, am Ölper See oder durch den Bürgerpark zu bieten.“

Geöffnet werden die 333-Meter-Rundlaufbahn auf der Sportanlage Mascherode, Stadtstieg, und die 400-Meter-Rundlaufbahn auf der Sportanlage Bienroder Weg 51. Beide Laufbahnen werden über die Sommermonate Freizeitläufern auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vor Ort können laut der Stadt neben der Laufbahn auch mobile Toiletten genutzt werden. Das Umkleiden und Duschen ist allerdings nicht möglich.

„Egal ob ein Lauftraining für das Sportabzeichen, die Vorbereitung für eine Laufveranstaltung oder die Herausforderung einer neuen Bestzeit – bis zum 30. September können sich Laufbegeisterte auf den Rundlaufbahnen ausprobieren“, sagt Sportdezernent Holger Herlitschke.

Stadt bittet um Vorlauf von mindestens zwei Tagen

Über die Homepage der Stadt Braunschweig und das Portal zur Sportstättenbelegung kann die entsprechende Rundlaufbahn ausgewählt und eine Anfrage gestellt werden. Ein Vorlauf von mindestens zwei Tagen ist wünschenswert. Die Sportstättenverwaltung genehmigt und regelt nach Eingang der Anfrage den Zugang zur Sportanlage.

„Sollte auf den angrenzenden Vereinssportanlagen parallel ein Trainingsbetrieb stattfinden, hoffe ich auf gegenseitige Rücksichtnahme und ein sportliches Neben- und Miteinander“, so Herlitschke. „Vielleicht gewinnen die ortsansässigen Sportvereine durch diese Aktion ja sogar Neumitglieder hinzu.“

Bei Fragen helfen die Kolleginnen und Kollegen der Sportstättenverwaltung gerne weiter: sportmanager@braunschweig.de

