Braunschweig. Bei einem Info-Abend am 6. Juli erläutert die Stadtverwaltung das Vorhaben.

Foto: Bernward Comes

Rund um die Straße Am Alten Bahnhof plant die Stadt größere Umgestaltungen.

Stadtentwicklung Areal „Am Alten Bahnhof“ in Braunschweig soll umgestaltet werden

Die Stadt sucht die besten Ideen für die Flächen entlang des Stadteingangs Theodor-Heuss-Straße/Am Alten Bahnhof. Eine Rahmenplanung soll aufgestellt werden, wie die Verwaltung mitteilt. Dazu gibt es eine Bürgerinformationsveranstaltung am Mittwoch, 6. Juli, um 18 Uhr in der Kantine „Alte Schmiede“, Am Alten Bahnhof 5.

Informationen zu den Zielen der Rahmenplanung sollen kurzfristig auf www.braunschweig.de unter dem Suchbegriff „Städtebauliche Planungen“ einsehbar sein. Alle Interessierten können sich bis einschließlich 17. Juli unter der E-Mail-Adresse stadtplanung@braunschweig.de dazu äußern.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Gebiet soll einen urbaneren Charakter erhalten

Wie die Stadt erläutert, befinden sich in dem genannten Bereich große städtebaulich untergenutzte Bereiche wie Stellplatzanlagen oder unbebaute Grundstücksflächen. Die Verwaltung entwickelt deshalb einen städtebaulichen Rahmenplan für das Areal beiderseits der Straße „Am Alten Bahnhof“ zwischen Europaplatz und Fabrikstraße. Hierzu sei ein Planungsbüro beauftragt worden.

Ziel sei ein stärkerer urbaner Charakter – und Berücksichtigung erhaltenswerter bestehender Strukturen. „Die Verbesserung der Freiraumqualitäten mit Anbindungen an den Bürgerpark sowie eine angemessene Erschließung sowohl für den motorisierten als auch für den nicht motorisierten Verkehr soll unter Zuhilfenahme von Freiraum- und Verkehrsplanern erreicht werden“, so die Stadtverwaltung.

Dabei seien die Interessen der Eigentümer, Anwohner und Betriebe im Plangebiet und auch im benachbarten Quartier mit der Planung in Einklang zu bringen. Diese würden im Rahmen entsprechender Beteiligungen abgefragt. Nach Abschluss der Rahmenplanung sollen auf dieser Grundlage Bebauungspläne entwickelt werden – dann folgen weitere Schritte der Öffentlichkeitsbeteiligung.

Ein Überblick über das gesamte Areal. Foto: Jürgen Runo

Das könnte Sie auch interessieren

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de