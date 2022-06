Beim HEX-Festival wird die Zukunft schon heute diskutiert

Sie haben das Zukunftsfestival HEX auf die Beine gestellt: Lena und Paul Kunze. Hier am Ort des Geschehens: dem MMI in Riddagshausen.

Geheimnisvolle Worte: Transformationsszenario, Postwachstumsökonomik, Quantenwirtschaft, Value-Action-Gap… Visionen zur Zukunft halten oft ein Vokabular bereit, das Ottonormalverbraucher kaum versteht. Das neue Festival HEX in Braunschweig will Durchblick, Einblick und Ausblick schaffen, will den Besuchern die Welt von morgen auf unterhaltsame Weise aufzeigen. HEX steht für „Hopes and Expectations“ – und Hoffnungen und Erwartungen muss sich das neue Format auch selbst stellen.

Wir sprachen mit Lena und Paul Kunze, den maßgeblichen Organisatoren. Er ist Geschäftsführer der Veranstaltungsagentur Applaus Kulturproduktionen; sie ist Konzept- und Projektmanagerin beim Kooperationspartner „eventives“.

Ein neues Festival, das die Zukunft ausleuchten soll: Haben Sie sich das ausgedacht oder abgeguckt?

Paul Kunze: Ich will für uns nicht in Anspruch nehmen, dass wir dieses Rad erfunden haben. Als Veranstalter nimmt man oft Fäden auf, die schon daliegen, und verknüpft sie neu und anders. Inspiration waren uns beispielsweise die TED-Talks, ein Youtube-Phänomen, das enorme Einschaltquoten hat. Dabei werden visionäre Impuls-Vorträge von internationalen Fachleuten der unterschiedlichsten Themengebiete als Video ins Netz gestellt.

Lena Kunze: Es geht um Ideen, die es wert sind, diskutiert zu werden. Inzwischen hat sich das Spektrum von Technologie, Entertainment und Design bis hin zu Kultur, Kunst und Wissenschaft entwickelt. Im Netz stehen beispielsweise Videos von Prominenten wie Bono und Barrack Obama. Auch HEX soll eine Plattform sein, um Ideen zu teilen und zu diskutieren. Im Vorfeld haben wir uns übrigens intensiv vom Haus der Wissenschaft beraten lassen.

Zukunft macht vielen Menschen Angst…

Paul Kunze: … und das muss nicht sein! Wir wollen aufzeigen, dass es eben auch Grund für Hoffnung und Erwartungen im positiven Sinn gibt.

Sie haben einige sehr prominente „Speaker“, wie Sie es nennen, an Bord. Zum Beispiel den Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, die Braunschweiger Virologin Melanie Brinkmann und den Internet-Pionier und Blogger Sascha Lobo. Wird das eine reine Vortragsreihe?

Lena Kunze: Ausdrücklich NEIN! Wir werden je Abend zwar drei Speaker haben, die sich unter einem Thema versammeln, doch das Publikum muss nicht nur zuhören, sondern kann immer wieder auch mitreden. Dabei wollen wir nicht unbedingt Streitgespräche forcieren, sondern eine kritische Auseinandersetzung anregen. Die Speaker sind gehalten, wissenschaftlich fundiert zu argumentieren, aber eben auch unterhaltsam und verständlich für jedermann zu sprechen.

Einer der Abende ist überschrieben mit den Worten: Kann KI (also Künstliche Intelligenz) Kunst? Können Sie mal exemplarisch erklären, wie so ein Thema an einem Abend aufbereitet wird?

Paul Kunze: Künstliche Intelligenz – das klingt so groß und jeder stellt sich wohl etwas anderes darunter vor. Manch einer mag an Androiden, an Roboter denken. Dabei geht es um Computerprogramme. Es gibt schon welche, die gezielt auf unseren Musikgeschmack hin komponieren. So haben wir uns auch bei diesem Abend auf das Thema Musik konzentriert. So wird neben dem Rapper Samy Deluxe auch Dr. Matthias Röder zu Gast sein. Der hat mit seinem Team und der Hilfe von Künstlicher Intelligenz Beethovens zehnte Symphonie vervollständigt. Ein faszinierendes Projekt.

Lena Kunze: Wir werden auch der Frage nachgehen, ob Künstliche Intelligenz die menschliche Kreativität fördert oder sie einengt. Oder kann sie sie gar ersetzen? Wir werden zudem ein kleines Spielchen mit den Besuchern veranstalten: Sie müssen herausfinden, welche Gedichte von einer Künstlichen Intelligenz geschrieben worden sind. Wir wetten, dass die Hälfte der Leute falsch liegen wird in ihrer Einschätzung.

Soll das HEX-Festival einmalig bleiben?

Paul Kunze: Nein, wir planen, das Festival regelmäßig anzubieten. Wir haben jetzt schon eine Liste mit spannenden Leuten, mit der wir 20 weitere Abende bestücken könnten. Das Thema Zukunft bietet breitgefächerte Möglichkeiten, um darüber zu diskutieren.

Klimawandel und Nachhaltigkeit sind ja ebenfalls große Zukunftsthemen. Wie gehen sie als Ehepaar privat damit um?

Lena Kunze: Wir verzichten schon seit einiger Zeit auf Fisch und Fleisch und sehen zu, regionale Bioprodukte zu kaufen. Wir bemühen uns auch, technische Geräte wie ein Handy so lange wie möglich zu nutzen und nicht immer gleich das neueste Modell zu besorgen. Als wir Kleidung und Möbel für unser erstes Kind brauchten, haben wir auch viele Sachen im Second-Hand-Laden gekauft.

Paul Kunze: Wir haben festgestellt, dass es vieler Informationen bedarf, um wirklich beurteilen zu können, was nachhaltig ist und was nicht. Eine Führung beim Braunschweiger Entsorger Alba etwa hat mir gezeigt, wie falsch ich bislang Plastikmüll getrennt habe. Und so wollen wir auch mit dem Festival informieren. Wir haben einen Abend geplant, für den wir augenzwinkernd das vielleicht berühmteste Donald-Trump-Zitat abgewandelt haben. Bei uns heißt es jetzt: Make The World Green Again! Da werden Tatjana Schneider, Rebecca Freitag und Professor Niko Paech Denkanstöße geben.

Lena Kunze: Was uns umtreibt, ist aber auch die Frage, was Glück ausmacht und wo es zu finden ist. Liegt es im Konsum? In Reisen? Als Eltern stellen wir fest, wie oft wir uns mehr Zeit fürs Kind wünschen. Viele Vertreter meiner Generation stellen fest, dass sich die Gesellschaft derzeit auf einem Irrweg befindet. Aber was nun? Unser Festival könnte dazu beitragen, das eigene Mindset, also die eigene Denkweise, zu hinterfragen.

Weitere Informationen: www. hexfestival.de

