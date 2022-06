Arbeitsmarkt in Braunschweig

Arbeitsmarkt in Braunschweig Ukraine-Krieg trifft Braunschweigs Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt im Juni – normalerweise fallen die Arbeitslosenzahlen in Braunschweig. In diesem Jahr ist es anders. Die Arbeitsagentur meldet einen deutlichen Anstieg. Sprecher Stefan Freydank: „In erster Linie ist dies Folge des Kriegs in der Ukraine.“

Das ist keine Vermutung. Freydank sagt: „Wir führen mittlerweile eine Sonderstatistik zu Ukraine-Flüchtlingen. Wir wollen einen Überblick erhalten, welche Rolle sie auf dem Arbeitsmarkt spielen.“ Für Braunschweig hieße das: „Die Zahl der Arbeitslosen ist um 380 gestiegen. Bei 356 von ihnen handelt es sich um Flüchtlinge aus der Ukraine.“

Braunschweigs Arbeitsmarkt-Statistik im Juni. Foto: Jürgen Runo

Der Agentursprecher meint: „Zähltag war der 15. Juni. Wir gehen davon aus, dass in der Zwischenzeit weitere Flüchtlinge vom Jobcenter registriert wurden. Es wird noch etwas dauern, bis sich die Datenlage verbessert.“ Der Agentursprecher ist höchst skeptisch, dass eine schnelle Vermittlung gelingt: „Momentan geht es um die Leistungsgewährung für Ukraine-Flüchtlinge. Das hat Vorrang vor Vermittlung. Vermittlung heißt: Wer kann Teilzeit arbeiten, wer Vollzeit? Welche Qualifikationen sind vorhanden? Wo muss nachgebessert werden? Wo sind Sprachkurse nötig?“

Jobcenter muss noch Qualifikationen prüfen

Eine Mammut-Aufgabe warte auf das Jobcenter, so Freydank. Doch die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge allein reicht nicht, um zu erklären, warum auf Braunschweigs Arbeitsmarkt die Zahl der Arbeitslosen stieg und nicht saisonüblich fiel. Freydank meint, auch hier spiele der Ukraine-Krieg hinein: „Lieferketten sind gerissen, die Energiepreise steigen, hohe Preissteigerungsrate – und die Corona-Pandemie ist auch noch nicht beendet.“ All das sorge dafür, so der Agentursprecher, „dass es seitens der Arbeitgeber offenbar eine gewisse Zurückhaltung gibt, noch vor Beginn der Sommerferien Personal einzustellen“.

