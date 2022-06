Braunschweig. Auch den Supermarkt in der Braunschweiger Innenstadt, im ehemaligen City-Point, betreibt Elahad.

Rewe Watenbüttel Elias Elahad übernimmt Rewe in Watenbüttel

Seit heute weht ein frischer Wind im Rewe-Markt in der Hans-Jürgen-Straße 10 in Watenbüttel: Kaufmann Elias Elahad (33) übernimmt den Markt von Kaufmann Detlef Homes, der in den Ruhestand geht.

Markt in der Braunschweiger Innenstadt

Elias Elahad ist bereits ein „alter Hase“ bei Rewe, wo er im Jahr 2006 seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann startete. Im Anschluss arbeitete er sich nach Angaben des Unternehmens stetig nach oben – vom Assistenten über den Marktmanager bis zur Selbstständigkeit.

Seinen ersten Rewe-Markt eröffnete er im April 2019 in der Braunschweiger Innenstadt. Für seinen zweiten Markt habe er bereits viele Ideen, heißt es. Als Mitglied des Arbeitsausschusses Innenstadt und der Wirtschaftsjunioren Braunschweig gestalte Elahad zudem die Zukunft der Stadt sehr aktiv mit.

red

