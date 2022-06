Rund 20.000 Mal haben Blitzer in Braunschweig ausgelöst

Dieser Blitzer an der Wolfenbütteler Straße steht zwischen Zuckerbergweg und Eisenbahnbrücken. Auch in der Gegenrichtung ist ein Blitzer positioniert.

Seit einem Jahr wird das neue Konzept zur Geschwindigkeitsüberwachung in Braunschweig voll umgesetzt. Der Rat hatte einst beschlossen, dass zu schnelles Fahren von der Stadt stärker verfolgt werden soll – ergänzend zur Polizei. Das Ziel: mehr Sicherheit, weniger Unfälle.

Die Stadtverwaltung hat daraufhin zusätzliches Personal eingestellt und unter anderem einen Blitzanhänger angeschafft sowie drei stationäre Blitzer an der Wolfenbütteler Straße und der Gifhorner Straße aufgestellt. In einer Mitteilung an die Ratsgremien gibt die Stadt jetzt einen Überblick über die Kontrollen von Juli bis Dezember 2021.

Überwachung mit zwei Messfahrzeugen

Für die mobile Überwachung durch zwei Messfahrzeuge gibt es 332 mit der Polizei festgelegte Messstellen: 282 in Tempo-30-Bereichen und 50 in Tempo-50-Bereichen. Sie befinden sich insbesondere vor Einrichtungen wie Kitas und Schulen, an Unfallbrennpunkten und sonstigen Gefahrenstellen.

Die Zahl der Messungen entspreche in etwa der im Konzept prognostizierten Größenordnung, heißt es in der Mitteilung. Allerdings liege die Zahl der geahndeten Verstöße mit 5590 im zweiten Halbjahr 2021 deutlich unter der Prognose von 11.000. Für die meisten Verstöße wurde ein Verwarngeld verhängt, in 349 Fällen wegen höherer Überschreitung ein Bußgeld.

Unfallbrennpunkt: Mehr als 25 Prozent der Fahrzeug zu schnell

„Es zeigt sich, dass die tatsächlichen Verstöße an neuralgischen Punkten (zum Beispiel Kitas und Schulen) nicht in dem Umfang vorhanden sind, wie im Konzept angenommen“, so die Stadtverwaltung. „Das Geschwindigkeitsverhalten in diesen Bereichen ist also besser als erwartet.“

Zwei Beispiele für den Einsatz der Messfahrzeuge: In der Stobenstraße / Auguststraße in Richtung Bohlweg gab es im zweiten Halbjahr 2021 vier Messeinsätze – knapp 7 Prozent der kontrollierten Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. An einem Unfallbrennpunkt an der Salzdahlumer Straße zwischen der A 39 und der Holzmindener Straße (Tempo 30) wurde hingegen bei mehr 25 Prozent der Fahrzeuge eine Geschwindigkeitsübertretung gemessen.

Der Blitzer an der Gifhorner Straße steht im Bereich von „Block am Ring“ und VW Financial Services auf dem Mittelstreifen. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Überwachung durch stationäre Blitzer

Die Messsäule an der Gifhorner Straße steht auf dem Mittelstreifen zwischen Schmalbachstraße und Nordhoffstraße und kann beide Fahrtrichtungen überwachen. Im zweiten Halbjahr 2021 wurden dort insgesamt 1406 Verstöße angezeigt, etwa 30 Prozent mehr als erwartet. Zum Jahresende hin sei allerdings ein Gewöhnungseffekt eingetreten: Weniger Autofahrer als am Anfang waren zu schnell unterwegs.

Die beiden Blitzer an der Wolfenbütteler Straße befinden sich zwischen Zuckerbergweg und Eisenbahnbrücken. An der Wolfenbütteler Straße wurden 6411 Verstöße geahndet, mit rückläufiger Tendenz und etwa 25 Prozent weniger als erwartet. Ursache für die niedrigeren Zahlen ist hier aus Sicht der Verwaltung der Brückenneubau am Autobahnkreuz Braunschweig-Süd.

Blitzeranhänger: Die meisten Verstöße an der Rudolfstraße

Der Blitzeranhänger wird nach Absprache mit der Polizei an Unfallbrennpunkten und Gefahrenstellen eingesetzt. Die Stadt nennt beispielhaft Berliner Straße, Münchenstraße, Hansestraße, Güldenstraße, Theodor-Heuss-Straße, Helmstedter Straße und Celler Heerstraße in Watenbüttel, ebenso vor Kitas, Schulen und Seniorenheimen.

Im zweiten Halbjahr hat der Blitzeranhänger rund 7000 Verstöße registriert: 6339 mal Verwarngeld und 665 mal Bußgeld. „Mit Abstand die meisten geahndeten Verstöße gab es in der Rudolfstraße in Fahrtrichtung Rudolfplatz im Tempo 30-Bereich“, so die Stadt – 1303 Verstöße bei 17.836 gemessenen Fahrzeugen. „Die Überwachungsmaßnahmen sind hier geboten und erfolgen wegen der zwei Seniorenheime und der Schulwege.“

