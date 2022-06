Die Stadt Braunschweig bietet der Kultur ein intimes Zuhause

Das Rot ist eine farbliche Reminiszenz ans gute alte Kulturzentrum „Die Brücke“ am Steintorwall. Bis zum Umzug ins Schloss vor 15 Jahren war dort damals der Sitz der städtischen Kulturverwaltung. Der legendäre Brücke-Saal war in ein warmes Blutrot getaucht und bot Kultur auf allen Kanälen. So wie nun der Rote Saal im Schloss.

Jetzt wird dort über Braunschweigs Dächern im dritten Stock des Nordflügels Musik, Theater, Literatur und Film geboten. Iris Mügge, Programmgestalterin der ersten Stunde, berichtet: „Die Stühle und Scheinwerfer haben wir aus der Brücke hierher mitgenommen.“ Maximal 144 Plätze stehen zur Verfügung.

Im Braunschweiger Schloss gibt es rund 120 Kulturveranstaltungen im Jahr

Vor der Pandemie wuppte das vierköpfige Organisations-Team im auftrag der städtischen Kulturverwaltung rund 120 Veranstaltungen jährlich. „Für das zweite Halbjahr haben wir optimistisch geplant und werden die Veranstaltungszahl wie vor der Pandemie erreichen. Wir hoffen, dass dem nichts in die Quere kommt“, so Mügge.

Roland Tiedemann ist zuständig für die Musik: „Der Rote Saal eignet sich mit seiner guten Akustik bestens für Konzerte“, sagt er. Bei den Vermietungen seien meistens Bands und Ensembles aus Braunschweig am Start. Die Kulturverwaltung wiederum holt überwiegend auswärtige Musiker in den Saal, sehr oft aus anderen Ländern. Sie will damit Lücken stopfen in Sparten, die sonst in der Stadt nicht angeboten würden. „Am besten besucht waren bislang stets Konzerte mit irischen, schottischen und kanadischen Celtic-Folk-Bands sowie Rock- und Jazzrock-Angebote“, erklärt Tiedemann.

Einziger Reinfall: ein Flamenco-Gitarrist, der sich dauernd verspielte

Klassikfreunde hingegen hätten den Roten Saal leider noch nicht für sich entdeckt, dennoch will niemand diese Konzerte aus dem Angebotsportfolio streichen. „Oberste Prämisse bei der Auswahl der Künstler war und bleibt die künstlerische Qualität; denn auch das Publikum erkennt diese und ist sehr dankbar dafür“, so Tiedemann.

Einmal allerdings ging es ordentlich schief. „Ein deutscher Flamenco-Gitarrist, der mit Stolz darauf hinwies, dass er bei einem Schüler des großen Francisco Tárrega gelernt habe, musste die Stücke etwas zu häufig ab- und unterbrechen, weil er sich verspielt hatte. Da waren das Publikum und ich schon ziemlich konsterniert.“ Tiedemann lacht: „Anschließend sagte der Musiker zu mir, dass das Konzert für ihn gut gelaufen sei.“

Positive Rückmeldungen sind Ansporn, um weiter mit Leidenschaft zu organisieren

Erfreulicher sei es natürlich, wenn er direkt nach dem Konzert für die Künstlerwahl gelobt werde und ein Zuschauer frage, wann der Musiker wiederkomme. „Solche Fragen sind der Ansporn, den man hin und wieder braucht, um auch mit Leidenschaft planen und organisieren zu können.“

Andreas Böttcher ist der Mann für die Literatur: Er ist der Chef im Raabe-Haus:Literaturzentrum, einer Institution des Fachbereichs Kultur, die nicht nur im Raabe-Haus an der Leonhardstraße Veranstaltungen anbietet, sondern auch Lesungen im Roten Saal – immer dann, wenn es im Raabe-Haus von der räumlichen Kapazität etwas knapp werden könnte. So etwa bei Veranstaltungen mit Charles Brauer, Axel Hacke, Denis Scheck, Max Moor und anderen Prominenten oder Formaten wie dem Literarischen Quintett oder bei Lesungen im Rahmen des Braunschweiger Krimifestivals.

Gute Erfahrungen gemacht: Die Künstler haben keine Allüren

Sven Mertens kümmert sich um die Kabarettreihe. Die Künstler kommen aus vorzugsweise aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Wir achten auf einen Mix aus Sprach- und Musikkabarett, bekannten und neuen Künstlern, einen Ausgleich zwischen den Geschlechtern, buchen Solokünstler und Gruppen.“ Geplant sind vier bis sechs Kabarettveranstaltungen je Jahr. Neustart nach der Pandemie ist mit dem Duo „A-Quadrat“ am 17. September.

Mertens findet es erfreulich, dass Künstlerinnen und Künstler, die im Roten Saal aufgetreten, so gar keine keine Starallüren haben. „Vielmehr ist der Umgang locker; sie haben keine überzogenen Ansprüche, und ein entspannter Austausch im Nachgang ist der Regelfall.“

Im September startet wieder der Poetry Slam im Braunschweiger Schloss

Iris Mügge ergänzt: „Das Programm im Roten Saal wird auch von der freien Szene mitgestaltet. Ich freue mich besonders, dass der Poetry Slam nach längerer Pause am 16. September wieder startet, den Dominik Bartels als Partner organisiert. Das Format ist bei jungen Leuten total beliebt und hat wichtige Synergieeffekte für uns.“

Der Rote Saal sei auch bei lokalen Künstlern und Kulturschaffenden sehr nachgefragt, die ihn für öffentliche Kulturveranstaltungen zum vergünstigten Tarif anmieten könnten. Seit 2017 veranstalte beispielsweise die Initiative Jazz als wichtige Braunschweiger Institution im Jazzbereich Konzerte; das Filmfest Braunschweig nutze den Roten Saal als Festivalspielort.

