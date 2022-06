Wie Braunschweig seinen großen Platz erhielt

Wie die Zeit doch fliegt. 15 Jahre ist es bereits her, dass das Schloss rekonstruiert wurde und die Schloss-Arkaden öffneten – und gleichzeitig erhielt Braunschweig einen neuen Platz: den Schlossplatz. Prof. Walter Ackers war damals maßgeblich beteiligt am großen Umbau am Rande der Fußgängerzone.

Perfekt sei der Platz natürlich nicht, sagt Ackers. Bis heute laste auf ihm die Hypothek der autogerechten Stadt. Ackers war bereits im Jahr 1974 als junger Architekt dabei, als der erste große Umbau samt Anlage des Schlossparks erfolgte. „Am Ende nahmen wir doch nicht am Wettbewerb teil. Es war absehbar, dass nicht nur riesige Verkehrsflächen entstehen, sondern sich diese Entwicklung kaum wird rückgängig machen lassen.“

Plan damals: Es entstand nicht nur völlig neu die Georg-Eckert-Straße. Vorgesehen war auch, dass eine vierspurige Verlängerung über Museumstraße und Kastanienallee bis zum Ring erfolgt. Bohlweg hieß: sechsspurig plus Straßenbahntrasse. In der Mitte ein hohes Gitter. 40 Meter breite Verkehrsflächen. Vier Meter für Fußgänger.

Städtebau-Professor Walter Ackers. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Im Jahr 2003 hatte Ackers das Städtebauliche Gutachten verfasst, das die Rahmenbedingungen enthielt, sollte der Schlosspark verschwinden und an seine Stelle die Schloss-Rekonstruktion samt Schloss-Arkaden treten. Viel Kritik hat das dem Stadtplaner eingetragen. Heute sagt Ackers: „Für mich steht im Vordergrund, dass Braunschweig dadurch einen wirklich großstädtischen Platz erhielt.“

Wie breit müssen Fahrspuren sein?

Er erinnert sich an ein zähes Ringen: „Der Schlossplatz war nicht selbstverständlich. Es gab auch Stimmen, die forderten: Die Wege in die Fußgängerzone müssen möglichst kurz sein. Kein Schlossplatz also. Stattdessen sollten Schloss und Schloss-Arkaden möglichst nah an den Bohlweg rücken.“ Die autogerechte Stadt habe auch damals noch nachgewirkt: „Braunschweigs Tiefbauer wollten unbedingt, dass alle Fahrspuren 3,5 Meter breit sind. Um jeden Zentimeter weniger Straßenbreite wurde gerungen.“

Der Bohlweg, so Ackers, sei damals innerstädtische „Zonengrenze“ gewesen. „Sie schützte den Handel der Fußgängerzone. Mit den Schloss-Arkaden entstand ein neues Einkaufszentrum außerhalb der Fußgängerzone. Es musste also eine Lösung gefunden werden, um die trennende Wirkung des Bohlwegs aufzuheben.“

Wobei sich auch der Besitzer der Straßenbahn-Trasse auf dem Bohlweg zu Wort gemeldet habe. Die Braunschweiger Verkehrs-AG, Vorgängerin der BSVG, habe darauf verwiesen: „Die Straßenbahn-Trasse ist kein öffentlicher Raum, der einfach überplant werden kann. Manche werden sich noch an die damaligen Schilder erinnern, die das Betreten der Trasse verboten.“

Kein zufall: Dem Schlossplatz fehlt der Radweg

Widersprüche, von denen Ackers sagt: „Plätze sollten eine soziale Funktion haben und das Miteinander fördern. Wer sich heute den Schlossplatz etwas genauer ansieht, der stellt fest: Es gibt dort nicht die übliche Segmentierung. Ein Radweg fehlt. Fußgänger, Skater und Radfahrer teilen sich den Platz. Rücksichtnahme sorgt dafür, dass es keine nennenswerten Probleme gibt.“

Zudem atmet der Schlossplatz und wächst mitunter über sich hinaus: „Wo sonst in Braunschweig wäre Platz für Großdemonstrationen, Aufstiegsfeiern oder Public-Viewing, die dafür sorgen, dass der Bohlweg einbezogen wird?“ Radfahrer drängen jetzt darauf, dort mehr Platz zu bekommen. Ackers sagt dazu: „Wenn Auto-Poser aus der gesamten Region es auf dem Bohlweg krachen lassen, kann niemand behaupten, der Bohlweg sei zu schmal geraten.“

