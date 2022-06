Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

25 Jahre Harry Potter Der Zauber ist ungebrochen – Harry Potter in Braunschweig

Von Katja Dartsch

Kaum zu glauben, dass es schon so lange her ist: Vor 25 Jahren, im Juni 1997, erschien der erste Harry-Potter-Band von Joanne K. Rowling. Auflage: 500 Stück. Zu diesem Anlass haben wir uns auf die Suche gemacht und geschaut, welchen Einfluss der Zauberschüler in Braunschweig noch hat.

Romy, 9 Jahre alt, ist großer Harry-Potter-Fan. Sie sagt: „Zum 25. Geburtstag wünsche ich Harry Potter, dass Lord Voldemort für immer tot bleibt.“ Foto: Bernward Comes

Hört man sich in den Grundschulen um, ist schnell klar: Aus der Mode gekommen ist der Zauberschüler mit dem zerzausten Haar und der Nickelbrille längst noch nicht. In den dritten und vierten Klassen wissen die meisten über Hogwarts, Voldemort und die Winkelgasse bestens Bescheid, eifrig werden Sammelkarten getauscht.

Harry Potter – der Hype beginnt

„Die Nachfrage nach Harry-Potter-Büchern ist gleichbleibend hoch. Auch Schmuckbücher werden gern genommen“, weiß Hilke Heimann. Sie ist Buchhändlerin im „Bücherwurm“, der Buchhandlung im Magniviertel. Als der erste Band in Deutschland erschien, war sie gerade in der Ausbildung: „Ich erinnere mich, dass eine Freundin von mir das Buch damals gelesen hatte. Sie fand es gut, glaubte aber, dass es sich nicht durchsetzen würde.“ So dachten damals viele.

Doch Harry Potter entwickelte sich zum Megastar und brach alle Rekorde. „Anfangs war Harry Potter recht unbekannt. Aber ab dem dritten Band hat es richtig an Fahrt aufgenommen. Die Nachfrage stieg rasant“, erinnert sich Heimann: „Plötzlich gab es Harry-Potter-Notizbücher, -Zauberhüte und andere Fanartikel. Sogar Cocktails wurden nach ihm benannt.“

„Im Vergleich zu Harry Potter sind andere Kinderbücher langweilig“, findet Yorik, 10 Jahre alt. Seine Lieblingsfigur: der Pate von Harry, Sirius Black. Foto: Bernward Comes

Die Fans fieberten dem jeweils nächsten Band entgegen. In den Buchhandlungen spielten sich tumultartige Szenen ab, wenn wieder ein Band in den Verkauf kam. „Wir bekamen vorab keine Leseexemplare und mussten uns vertraglich verpflichten, das Buch nicht vor Null Uhr am Stichtag zu verkaufen“, sagt Heimann.

Fantasiereich und schaurig schön

Nicht nur Kinder waren wegen Harry Potter außer Rand und Band, auch viele Erwachsene hat der Hogwarts-Schüler verzaubert. „Das Phänomen All-Age-Literatur, also ein Buch, das sich an alle Altersgruppen richtet, gab es zuvor so noch nicht“, sagt Buchhändlerin Heimann. Ihr selbst wurde der Hype um Harry irgendwann zu viel, bei Band 5 stieg sie aus.

Doch warum fasziniert Harry Potter die Menschen weltweit? „J. K. Rowling hat eine komplette Welt von A bis Z erdacht. Die Geschichte ist komplett rund und zeitlos, es gibt Gut und Böse, und sie lässt einen wohlig gruseln. Sie ist aber nicht zu fantastisch, als dass man sich nicht darin wiederfinden könnte“, so Heimann.

Die Erzählart sei recht hart, deshalb würde sie Band 1 bis 3 auch erst ab zehn Jahren empfehlen, die übrigen Bände erst ab zwölf.

„Ich habe alle sieben Harry-Potter-Bücher schon fünf Mal gelesen“, sagt Viertklässler Lukas (10). Begonnen habe er damit in der ersten Klasse. Foto: Bernward Comes

Übrigens: Die Stadtbibliothek führt 62 Harry-Potter-Titel in deutscher Sprache, weitere 19 Exemplare stehen in den Zweigstellen Heidberg und Weststadt. Auch in Englisch, Arabisch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch und Türkisch stehen Bücher zur Ausleihe bereit. Die Nachfrage sei groß, sagt Mitarbeiter Jacob Radel: „Einzelne Titel sind fast das ganze Jahr ausgeliehen.“ Auch die Reihe „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ halte das Interesse hoch.

Welche weiteren Bücher könnten Harry-Potter-Fans denn gefallen? Hilke Heimann fallen gleich mehrere Fantasy-Reihen ein, auch diese „All Age“. Ihre Lese-Tipps: „Keeper of the Lost Cities“ von Shannon Messenger; „Land of Stories – Das magische Land“ von Chris Colfer; „Animox“ von Aimée Carter sowie „Woodwalkers“ und „Seawalkers“ von Katja Brandis.

