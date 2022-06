Braunschweig: Wissenschaftler zeigen die neue Feuerwehr-Drohne

Andreas Volkert mit der DLR-Rettungsdrohne. Auf dem Monitor wird in einer Simulation gezeigt, wie die Drohne in Echtzeit Bilder an die Einsatzleitung der Feuerwehr überträgt.

Es ist eine bestechende Vorstellung: Bereits während der Fahrt zum Einsatzort erhält die Feuerwehr alle Informationen, um früh wie nie den Einsatz zu planen. Das ist nicht mehr länger Wunschvorstellung. Braunschweigs Wissenschaftler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) machen das mit ihrer neuen Drohne für Rettungskräfte bereits möglich.

Es ist ein großes Forschungsprogramm, das diese Entwicklung auslöste. Mit knapp zwölf Millionen Euro unterstützt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr die Wissenschaft, um die sogenannte 5G-Mobilfunktechnologie zu nutzen. Ziel: Deutschland soll zum Leitmarkt für 5G-Anwendungen werden. Das Forschungsprogramm läuft Ende des Jahres aus. Die Feuerwehr-Drohne ist eine mögliche Anwendung.

Schlüssel sei, so Projektleiterin Anna Schieben: „Die 5G-Technologie ermöglicht es, große Datenmengen praktisch ohne Zeitverzug zu übertragen. Das kennt jeder von 5G-Handys. Aber es ist natürlich viel mehr machbar.“ Braunschweig und Wolfsburg sind sogenannte 5G-Reallabore, wo geforscht und getestet wird. Die Rettungsdrohne ist nur ein Projekt von vielen.

Kamera liefert auch Wärmebilder

Wobei Drohnen bei Rettungskräften längst im Einsatz sind. Das heißt zurzeit: Die Drohne startet erst, wenn die Rettungskräfte am Einsatzort sind. Die DLR-Rettungsdrohne folgt einem völlig anderem Prinzip. DLR-Wissenschaftler Andreas Volkert erklärt es so: „Die Drohne fliegt Luftlinie und ist darum schneller als die Feuerwehrfahrzeuge. Ist die Drohne am Einsatzort, sendet sie in Echtzeit Bilder vom Einsatzort an ein Tablet des Einsatzleiters. Der kann bereits während der Anfahrt planen, wie man den Einsatz optimal organisiert.“ Die Drohne ist eine Art Späher.

Selbstverständlich handelt es sich bei der Feuerwehr-Drohne um keine Standard-Drohne aus China. Schwer ist die Kamera. 300-facher optischer Zoom ist möglich. „Ein Digital-Zoom hätte die Bildqualität zu stark reduziert“, erklärt Volkert. Allein die Kamera kostet 10.000 Euro. Teuer? Volker fragt zurück: „Wie teuer ist ein Menschenleben?“

Der DLR-Wissenschaftler erzählt: „Die Feuerwehr Braunschweig hätte täglich in drei bis sieben Fällen Verwendung für die Rettungsdrohne.“ Zumal die Drohne auch Wärmebilder liefert. Sie ermöglichen es zum Beispiel zusätzlich, Verletzte zu entdecken, die nicht direkt sichtbar sind. Gefahrengut-Schilder, die gefährliche Fracht kennzeichnen, erkennt die Drohne autonom. Auch das erleichtert die Einsatzplanung.

Start aus Mini-Hangars

Die Rettungsdrohne selbst ist in ein System eingebunden. Damit die Drohne tatsächlich schneller als die Feuerwehr am Unglücksort eintrifft, müssen die Wege kurz sein. Sieben mögliche Standorte im Stadtgebiet müssten eingerichtet werden. Vorzugsweise auf Dächern von Feuerwehrhäusern. Dort könnten Rettungsdrohnen in Mini-Hangars stehen, wo gestartet, gelandet und nachgeladen wird. Der Pilot muss bei Start und Landung nicht dabei sein – 5G macht das überflüssig. Volkert erzählt: „Wir sind mittlerweile soweit, dass ein einziger Pilot fünf Drohnen gleichzeitig steuern könnte.“

Hürden gibt es allerdings noch an anderer Stelle zu nehmen. Mit einer fast 25 Kilogramm schweren Drohne darf nicht einfach über Wohngebieten geflogen werden. Eine Genehmigung wäre notwendig. Volkert sagt: „Meines Wissens wurde bislang noch nie eine Genehmigung erteilt.“ Für Rettungskräfte werde zwar eine Ausnahme gemacht, was aber hieße: „Passiert etwas, müssen das die Rettungskräfte auf ihre Kappe nehmen.“

Mehr unter:

