Betrunkener BMW-Fahrer flüchtet vor Braunschweiger Polizisten

Eine chaotische Flucht vor der Polizei legte am Sonntagmorgen ein Autofahrer in der Braunschweiger Innenstadt hin. Eine Streife der Polizei hatte beobachtet, wie ein BMW gegen 6 Uhr die Einbahnstraße Am Wassertor in verkehrter Richtung befuhr. Das Auto bog auf den Bruchtorwall ab und entfernte sich, teilt die Polizei mit.

Die Polizeibeamten folgten dem BMW. Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, beschleunigte er stark. Er fuhr über den Kalenwall und bog nach rechts in die Straße Gieseler ab. Hierbei missachtete er ein Rotlicht. Nun bog der BMW-Fahrer in die Südstraße ab und befuhr auch diese entgegen der Fahrtrichtung. Dort geriet der Wagen ins Schleudern und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Durch den Aufprall wurde das Schild gegen einen Hauseingang geschleudert, wodurch die Glaseinfassung zerstört wurde. Unmittelbar danach kollidierte der BMW mit einem am Straßenrand geparkten VW.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fahrer war ein 31-Jähriger aus Wolfenbüttel. Er und sein 28-jähriger Beifahrer waren alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 31-Jährigen einen Wert von über 2 Promille. Fahrer und Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und einer fahrlässigen Körperverletzung. red

Mehr aus Braunschweig:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de