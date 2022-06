Braunschweiger Tennisturnier bietet auch Oktoberfest-Gaudi

Nur noch wenige Tage, dann wird Braunschweig zum Tennis- und Unterhaltungs-Hotspot der Region. Erstmals findet das ATP-Challenger-Turnier unter dem Namen BraWo Open statt. Gespielt, gesungen und gefeiert wird vom 30. Juni bis 9. Juli auf der Anlage des Braunschweiger Tennis- und Hockeyclubs (BTHC) im Bürgerpark. Neben hochklassigem Tennis verspricht Veranstalter Harald Tenzer von Brunswiek Marketing großartiges Entertainment. Unter anderem werden das Duo Glasperlenspiel und die Popsängerin Alice Merton auftreten, Sascha Münnich, die Golden Glitter Band und Soultyzer. Tenzer spricht von einer „fulminanten Wiederauferstehung“ des Turniers nach pandemiebedingtem Ausfall.

„Diese Veranstaltung ist die beste in der Region und ein wunderbares Aushängeschild. Ich war immer ein bisschen neidisch darauf“, meinte Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo Unternehmensgruppe, am Montag augenzwinkernd bei einer Pressekonferenz zum Turnier. Das Event war bis zum vergangenen Jahr von der Braunschweigischen Landessparkasse als Hauptsponsor unterstützt worden. Der Einstieg der BraWo-Unternehmensgruppe bringt laut Brinkmann nicht nur mehr Geld für die Ausstattung von Gastro und Party, sondern auch für die Profispieler.

Carolin Niemczyk vom Duo Glasperlenspiel singt bei den Brawo Open. Hier ein Archivfoto von einem Auftritt im Kulturzelt in Braunschweig. Foto: Rüdiger Knuth

Die Unternehmensgruppe will das Event im großem Umfang unterstützen, aufwerten, verbessern und stärker in der Region verankern. Das Turnier verstehen Organisatoren und Sponsoren nicht nur als sportlichen Leuchtturm für die Region, sondern auch als gesellschaftliche Plattform, die in dieser Form und für Tennisturniere dieser Größe ein Alleinstellungsmerkmal rund um den Globus darstelle. Die Challenger-Kategorie ist im Welt-Tennis sozusagen die 2. Liga unterhalb der ATP-Turniere. „Die 170 Challenger-Turniere auf der Welt sind eine Plattform für junge Spieler, und wir sind das größte Challenger in Deutschland“, so Turnierdirektor Volker Jäcke.

Die Anlage wird nicht mehr wiederzuerkennen sein. Sie soll künftig mehr einem Messegelände ähneln, das auch von Firmen und Unternehmen genutzt werden kann, um sich zu treffen, auszutauschen, zu vernetzen und Kunden einzuladen. Installiert werden soll eine imposante Überdachung mit Beleuchtung, unter der bei schlechtem Wetter 2000 Menschen Platz finden können. VIP-Gäste sollen in einem zweistöckigen Zelt bewirtet werden. „Wir erwarten diesmal rund 40.000 Zuschauer“, so Tenzer. „Das wäre dann der absolute Rekord.“ Die Veranstaltung gelte als das weltbeste ATP-Challenger-Turnier.

Die Band "Gerry & Gary" ist beim ATP-Turnier 2022 für Oktoberfeststimmung zuständig. Die Musiker sorgen beim Münchner Traditions-Event regelmäßig im kultigen Käfer-Zelt für Gaudi. Foto: Brunswiek Marketing

Auch wenn’s erst Sommer ist, könnte mit der Münchner Partyband Gerry & Gary Oktoberfest-Stimmung aufkommen. Die spielt am 5. Juli. „Wer im Dirndl oder mit Lederhose kommt, kriegt das erste Getränk gratis“, verspricht Brinkmann. Er kündigte auch selbstfahrende Roboter auf dem Gelände an und „digitale Gimmicks“.

Susanne-Gloria Grobe, Vorsitzende des BTHC, verweist auf die 28-jährige Tradition des Turniers im Bürgerpark. „Durch die Einnahmen des Turniers können wir die wunderschöne Anlage unseres Vereins in Top-Zustand halten“, betont sie.

Tickets gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung und bei der Konzertkasse. Weitere Informationen zum Programm unter www.brawo-open.de

