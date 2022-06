Schloss-Spektakel lockt Anfang Juli wieder nach Braunschweig

Foto: Bernward Comes (Archiv)

Wieder Schloss-Spektakel am Schloss Richmond in Braunschweig, hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr mit Daniel Reinsberg und Mirja Regensburg.

Nach dem Buskers-Festival Braunschweig ist vor dem Schloss-Spektakel, heißt es beim Verein Kulturzelt Braunschweig. Bereits vom 1. bis zum 3. Juli (Freitag bis Sonntag) wird das bunte Kulturtreiben wieder im Braunschweiger Bürgerpark rund um das Schloss Richmond stattfinden, so die Pressemitteilung.

Über 70 Künstler aus den verschiedensten künstlerischen Bereichen und ein großes kulinarisches Angebot würden den Bürgerpark um das Schloss Richmond wieder für drei Tage verzaubern. Motto: „Vergnügen für alle Sinne!“

Mehr als 70 Künstler auf über 20 Bühnen und Spielflächen

Mit mehr als 70 Künstlern auf über 20 Bühnen und Spielflächen lädt laut Werbung „das bunte Treiben rund um das Schloss Richmond zum Sommerabend in malerischer Kulisse ein“. Dabei würden sämtliche Genres der Unterhaltung bedient – neben Musikacts warten auch Feuerkünstler, Akrobaten, Comedians, Walk Acts und weitere außergewöhnlichen Aktionen auf die Besucher.

„Nachdem unser Schloss-Spektakel in den letzten zwei Jahren nicht in seiner ursprünglichen Form stattfinden konnte, geben wir in diesem Jahr wieder alles, um diesen ohnehin schon schönen Ort zu etwas ganz Besonderem zu verwandeln. Wir freuen uns sehr, den Besuchern die Möglichkeit bieten zu können, kurzzeitig aus ihrem Alltag zu entfliehen und sich von unserem exzellenten Kleinkunstprogramm überraschen und verzaubern zu lassen“, erklärt Veranstalterin Beate Wiedemann vom Verein Kulturzelt Braunschweig.

Bekannte Gesichter und Neulinge auf den Bühnen des Schloss-Spektakels

Viele der auftretenden Künstler sind bereits bekannte Gesichter, die schon mehrmals beim Kulturzelt Braunschweig zu Gast waren – so auch „Walters wunderbarer Zauberzirkus“: „Endlich dürfen wir wieder Teil unseres Lieblingsevents sein und können es nach zwei Jahren Pause kaum erwarten, unser Zelt im Park des Schloss Richmond aufbauen zu dürfen!“, bestätigt Ingo Walter laut Pressemitteilung.

Der poetisch-komische Geschichtenerzähler „Monsieur Momo“ hingegen feiert in diesem Jahr sein Debüt: „Ich freue mich sehr, zum ersten Mal beim Schloss-Spektakel auf der Bühne zu stehen!“ Das musikalische Trio „Elisar“ wird ebenfalls an allen drei Tagen spielen: „Wir sind voller Vorfreude auf ein kreatives Wochenende.“ Und auch Comedian Ingo Oschmann wird live auftreten.

Partner des Events ist seit vielen Jahren Lotto Niedersachsen. „Mit den vielversprechenden Künstlerinnen und Künstlern kehrt ein Stückchen Normalität zurück“, freut sich Axel Holthaus, Geschäftsführer von Lotto Niedersachsen.

Das künstlerische Spektakel beginnt an jedem der drei Tage um 17.30 Uhr. Am Ende jeder der drei Festivaltage findet das bereits traditionelle Feuerwerk statt.

Mehr Informationen unter www.schloss-spektakel.de

