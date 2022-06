Menschen in der Stadt: Manchmal sind es kleine Momente des Glücks, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Vrej Tamazian hat sie bisher verpasst.

Der Künstler Vrej Tamazian in seinem Wohnzimmer-Atelier in Braunschweig.

Braunschweiger Originale Flüchtling sucht in Braunschweig mit Kunst sein Stück vom Glück

Braunschweig. „Ich habe kein Vitamin B“, sagt Vrej Tamazian und zuckt lächelnd mit den Schultern. Er spielt auf gute Verbindungen an, die helfen können, einem Künstler wie ihm den Durchbruch zu verschaffen. Oder zumindest eine Öffentlichkeit. Vrej Tamazian ist Maler. Kunstmaler. Ohne Erfolg. Ohne Geld. Inzwischen auch ohne Familie. „Ich habe alles gegeben“, sagt der 62-jährige iranische Armenier, „es hat nicht gereicht.“

Geboren wird Vrej Tamazian im Iran. Der Vater ist Goldschmied mit eigenem Laden und einer Werkstatt. „Eine schöne Kindheit“, sagt Vrej Tamazian, „mein Vater war streng, aber fair.“

Er ist elf Jahre alt, als seine Kunstlehrerin weiße Blätter an die Kinder verteilt und sie auffordert, zu malen, was sie möchten. „Ich habe einen Krebs gezeichnet“, weiß Tamazian noch genau, „einen runden mit zwei Scheren, wie ich sie im Dorf meiner Großeltern am Flussufer oft gesehen habe.“

Talent in der Schule entdeckt

Vrej Tamazian. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Was der Junge nicht weiß, die Schule reicht die Arbeiten zu einem Wettbewerb ein. „Gut drei Wochen später kamen meine Lehrerin und der Direktor unangemeldet zu meinem Vater“, erzählt Vrej Tamazian. Der runzelt ärgerlich die Stirn, weil er vermutet, dass sein Sohn etwas angestellt hat. Doch weit gefehlt. Der talentierte Junge hat den ersten Platz im Wettbewerb gewonnen und bekommt Wasserfarben geschenkt. „Das war eine Sensation“, erzählt Vrej lachend, „und eine große Motivation für mich.“ Er zeichnet emsig weiter, die Bilder werden an Freunde und Verwandte verschenkt.

Studium in Teheran

Nach der Schulzeit besucht Vrej zwei Jahre die Kunsthochschule in Teheran. Aber er fühlt sich dort nicht richtig. „Es wurde einfach zu viel vorgeschrieben, es gab keine Freiheit für die Kunst“, erklärt er. Also arbeitet er bei seinem Vater. „Ich bin Goldschmied und Diamanteneinsetzer, Holzschnitzer – und natürlich Maler“, sagt er mit leisem Stolz. Und er lernt eine Frau lieben, sie heiraten, ein Mädchen macht die Familie komplett. Doch das Glück währt nicht lange. Der Armenier gerät in die Mühlen der Politik. „Ich möchte darüber nichts erzählen“, sagt er leise. Noch immer fürchtet er den drohenden Schatten des Mullahregimes.

Flucht nach Deutschland

1986 schließlich verlässt die kleine Familie den Iran. Sie kommen nach Braunschweig. „Die Anerkennung als Flüchtling hatte ich schon nach 25 Tagen“, sagt er. Doch dann fehlt immer wieder das nötige Quäntchen Glück. Zum Beispiel beim Arbeitsamt. „Ich hatte sogar einen Termin beim Leiter dort, ich habe gesagt: Ich mache alles, ich schule auch gern um, ich bin handwerklich begabt, ich kann auch putzen.“ Doch ihm wurde erwidert, er sei zu alt für eine Umschulung. Mit dem Argument „was wollen Sie denn zwischen den jungen Leuten?“ sei er auch beim zweiten Gespräch weggeschickt worden. Da war er 35 Jahre alt.

Er hangelt sich durch. So gut es geht. Mit Gelegenheitsjobs. Die Tochter macht nach der Schulzeit eine Ausbildung zur Arzthelferin. Bei einem Urlaub verliebt sie sich in einen Amerikaner und lebt mittlerweile seit vielen Jahren in Los Angeles. 2013 besucht die Mutter ihre Tochter in den USA – und bleibt dort. Auch der Ehe fehlt das Glück.

Viele Bilder werden verschenkt

Die Familienwohnung im fünften Stock in der Wittelsberger Straße ist jetzt leer. Zumindest sind die Spuren des Familienlebens von der Arbeit an der Kunst überdeckt. Vrej Tamazian malt und zeichnet im ehemaligen Wohnzimmer. Wenn das Geld für das Material reicht. Und der Platz. Viele fertige Arbeiten verschenkt er.

Die Wände hat er sorgfältig mit Zeitungspapier abgeklebt, zum Schutz vor Farbspritzern, auch die wenigen Möbel sind geschützt, nur der Fernseher ist frei. Auch Filme und Berichte liefern ihm mitunter seine Motive. Er zeigt ein Ölgemälde von einem alten Mann mit einem knackigen Körper. „Ob er das ist?“, hat ihn eine Bekannte gefragt. Er grinst nur. „Den habe ich im Fernsehen gesehen.“

Sechs, sieben große Bilder hat er im Moment zu Hause, dazu einige Kleinformate. Figurativ und abstrakt, in Öl, Zeichnungen in Kohle. Ein echter Knaller: Das Porträt von Arnold Schwarzenegger. Ich würde

Gerade fertig: Das Portrait des Schauspielers Arnold Schwarzenegger, mit Kohle gezeichnet. Foto: Stefan Lohmann / regios24

sagen: Große Kunst.

Galeristin zockt ihn ab

Aber was hilft das? Er bräuchte Publikum. Die örtlichen Galeristen haben abgewunken, erzählt er. Über Instagram hatte er kurz vor Corona Kontakt zu einer Galeristin in Basel. Die hat ihm das Blaue vom Himmel versprochen. Offensichtlich ein Geschäftsmodell: 500 Euro hat er gezahlt, dafür, dass seine Bilder vor angeblich internationalen Sammlern gezeigt werden. Dazu die Reisekosten, Hotel …. „Ich habe einfach weniger gegessen, um das zu finanzieren“, sagt er lächelnd. Zu der dreitägigen Ausstellung seien maximal 50 Menschen gekommen, erzählt Vrej Tamazian, „Leute von der Straße, sicher keine Kunstsammler.“ Verkauft hat er nichts.

Das fehlende Quäntchen Glück

Also malt er einfach weiter. In seiner kleinen Wohnung im fünften Stock. Er ist nicht bitter geworden, vielleicht ein bisschen enttäuscht. „Ich habe alles gegeben“, sagt er und schaut auf seine Bilder. Wer weiß, vielleicht kommt ja doch noch ein Quäntchen Glück in sein Leben.

