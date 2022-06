Braunschweig: Erhalten nur noch Biobauern Pachtflächen?

Auch die Eigentümer von landwirtschaftlichen Flächen tragen große Verantwortung für Artenvielfalt. Im Umweltausschuss wird nun diskutiert: Wird die Stadt Braunschweig als Eigentümer diesem Anspruch gerecht? Oder sollte bei Verpachtung von städtischen Flächen künftig der Bio-Landwirtschaft der Vorzug gegeben werden?

Im Augenblick wirkt der Antrag von SPD und Grünen, die die Mehrheit im Rat der Stadt stellen, nach Hauruck-Verfahren. Ein langer Fragenkatalog soll von der Verwaltung abgearbeitet werden. Vertreter landwirtschaftlicher Verbände sollen Stellung nehmen. Wobei, so Ausschuss-Vorsitzender Jonas Rochus (Grüne): „Entschieden wird noch nichts. Der Antrag ist allerdings als klares politisches Signal zu werten, in welche Richtung es in Braunschweig gehen sollte. Zurzeit möchten wir wissen: Wo steht Braunschweig? Was ist machbar?“ Pächter städtischer Flächen sollen nicht überfordert werden.

Verwiesen wird auf eine Untersuchung des Bundesumweltministeriums, das kommunale Stellschrauben für mehr Artenschutz identifiziert hat. Die Mehrheitsfraktionen sind der Ansicht, städtische Flächen „in Zukunft so zu nutzen, dass ein positiver Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt in Flora und Fauna geleistet wird“. Jonas macht keinen Hehl daraus, dass die Steuerungsmöglichkeiten bislang begrenzt seien. Ein Ratsbeschluss, Ackerränder ökologisch aufzuwerten, bestehe zwar: „Die Umsetzung kann jedoch erst bei Abschluss neuer Pachtverträge vereinbart werden. Das Umsetzungstempo ist also äußerst gering.“

Gibt es Bio-Bauern, die Interesse haben?

Die Liegenschaftsverwaltung soll nun darstellen: Wie groß ist überhaupt die Fläche, die die Stadt Braunschweig verpachtet? Wie groß ist der Anteil, der bereits ökologisch genutzt wird? Natürlich geht es auch um Geld: Verpachtung heißt Einnahme. Welche Summe steuern die Pächter im Haushalt dazu? Es geht allerdings auch um Anreize. Die Stadtverwaltung soll darlegen, mit welchen Sonderkonditionen Biolandwirte bei der Pacht städtischer Flächen unterstützt werden könnten.

In der Vorlage ist von einer dreijährigen Übergangsfrist die Rede, um von konventioneller auf Bio-Landwirtschaft umzustellen. Es wird nach einer Antwort auf die Frage gesucht, wie diese Umstellung erfolgen könnte, ohne dass die Landwirte „betriebswirtschaftliche Nachteile befürchten müssen“.

Erfahren wollen die Fraktionen auch: Was spricht aus Sicht der Stadtverwaltung dagegen „nur noch an biolandwirtschaftlich zertifizierte Betriebe für eine biologische Landwirtschaft zu verpachten?“ Und: Wie sieht seitens der Landwirte die Nachfrage aus?

