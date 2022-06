Braunschweiger Azubis holen Volleyballfeld aus dem Winterschlaf

Auf dem Gelände des Landesbildungszentrums für Hörgeschädigte (LBZH) in Braunschweig ist an diesem Morgen richtig was los. Fünf Azubis von BS-Energy haben bereits Schaufeln und Harken in der Hand. Das Ziel? Das Volleyballfeld aus dem Winterschlaf holen, damit die Schülerinnen und Schüler es in den Sommermonaten auch wieder richtig nutzen und sich hier in den Pausen austoben können.

Seid ein Geschenk für die Region ist das Motto

Die fünf BS-Energy-Azubis engagieren sich wie rund 30 weitere Zukunft-Bilden-Teilnehmer unter dem Motto „Seid ein Geschenk für die Region“ für verschiedene soziale Zwecke. Eine Kooperation unserer Zeitung mit der Bürgerstiftung Braunschweig.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Azubis berichten, dass die Organisation zwischen Schulleiter Marc Fischer und ihnen reibungslos erfolgte. Und auch vor Ort gab es keinerlei Schwierigkeiten in der Verständigung. Denn das LBZH trägt Verantwortung für die Förderung und Bildung hörgeschädigter Kinder vom Tag der Geburt bis zum Abschluss der schulischen Ausbildung. „Ganz im Gegenteil: Wir hatten einen tollen Tag und haben die Schüler – trotz Corona – sogar kurz beim Mittagessen kennenlernen dürfen“, berichtet Giuliana Ulrich.

Muskelkater und Sand in den Schuhen

Auch wenn das Wetter ein bisschen sommerlicher hätte sein können, so nehmen die Azubis viel Spaß, Muskelkater und natürlich das gute Gefühl, der Schule einen Gefallen getan zu haben, von dem Tag mit.

Außerdem berichtet Sarah Vivien Halle: „Das hat uns als Gruppe auch richtig zusammengeschweißt. Im Büroalltag haben wir sonst gar nicht so viel miteinander zu tun, da ist so eine Gemeinschaftsaktion auf jeden Fall eine tolle Abwechslung. Und es hat auch richtig Spaß gemacht, sich für den guten Zweck zu engagieren.“

Noch mehr zum Thema „Zukunft Bilden“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de