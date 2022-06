Braunschweigs Kulturdezernentin macht Studierende fit

Braunschweigs Kulturdezernentin Dr. Anja Hesse ist nun auch Honorarprofessorin an der Ostfalia.

Braunschweigs Kultur- und Wissenschaftsdezernentin Dr. Anja Hesse ist an der Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften zur Honorarprofessorin für Kulturmanagement ernannt worden. Seit 2011 bereits leitet Anja Hesse regelmäßig Lehrveranstaltungen im Modul Kulturmanagement im Studiengang Stadt- und Regionalmanagement und hat bereits zahlreiche Praxisprojekte mit Studierenden der Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien angeboten. Wie es in einer Mitteilung der Ostfalia heißt, hätten sich Studierende beispielsweise beim erfolgreichen Lichtparcours in der Stadt Braunschweig einbringen und auf diese Weise neue Wege der Kunstvermittlung praktisch begleiten können.

„Als Dezernentin managt Anja Hesse einen großen Teil des öffentlichen Kulturangebots der Stadt Braunschweig. Von solch einer praxiserfahrenen promovierten Kunsthistorikerin und studierten Pädagogin profitieren unsere Studierenden in den Lehrveranstaltungen enorm“, erklärt Professorin Grit Leßmann, Koordinatorin des Studiengangs „Stadt- und Regionalmanagement“ und Vorsitzende der Berufungskommission, in der Medienmitteilung.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anja Hesse ist begeistert von der Ernsthaftigkeit der Studierenden

Anja Hesse ist die erste Frau, die eine Honorarprofessur an der Ostfalia erhält. „Ich empfinde die fachliche Begegnung mit den Studierenden als steten Quell der gegenseitigen Inspiration und des Voneinander-Lernens. Ich werde immer wieder überrascht, mit welcher Ernsthaftigkeit und Tiefe und welch innovativen Ideen sie an Aufgaben herangehen“, so die neue Honorarprofessorin.

Anja Hesse war in der Braunschweiger Stadtverwaltung zunächst stellvertretende Leiterin, dann Leiterin des Kulturinstituts und der Verwaltungsabteilung für alle städtischen Kultureinrichtungen, später Leiterin des Fachbereichs Kultur. Seit 2010 ist sie als Dezernentin für Kultur und Wissenschaft auch für Belange der Stadtbibliothek, des Stadtarchivs, des Städtisches Museums, des Kulturinstituts und des Staatstheaters zuständig. Zudem liegen die Kulturförderung und die Städtische sowie die wissenschaftlichen Einrichtungen der Stadt in ihren Händen. red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de