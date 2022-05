Gesundheit in Braunschweig

Gesundheit in Braunschweig Kein kostenloses Kneippen in Braunschweig-Geitelde

Die Quellen Braunschweigs sind heimliche Schätze der Stadt. Der Jödebrunnen im Westlichen Ringgebiet, der Spring in Mascherode oder der Raffteich sind zum Beispiel Naturdenkmale. Der Plan, auch die Wasche in Geitelde per kostenlosem Kneipp-Angebot populärer zu machen, ist allerdings gescheitert.

Die Wasche darf fraglos in die Kategorie „Idyll“ eingestuft werden. Mitten im Dorf gelegen, von alten Bäumen umstanden, ist die Quelle, von der es heißt, sie friere selbst im Winter nicht ein, jedoch nur wenigen bekannt. Wer auf dem Kleine-Dörfer-Weg unterwegs ist, macht eventuell einen Abstecher. Der Bezirksrat Südwest wollte das ändern. Ein Kneipp-Angebot sollte an der Wasche gemacht werden. Doch daraus wird nichts. Es liegt am Geld. Die Stadtverwaltung winkt ab: Kosten und Nutzen stünden in einem Unverhältnis, heißt es.

Wobei eine Wassertherapie nach Kneipp, um die Abwehrkräfte zu stärken, selbstverständlich vorstellbar ist. Die Prüfung der Idee seitens der Stadtverwaltung ergab jedoch: Es müssten Auflagen in einem so großen Umfang erfüllt werden, dass eine genaue Kostenermittlung unterblieb. Wobei Beschilderung und gewässerökologisches Gutachten eher zu den kleineren Problemen gehören.

Quellbecken müsste umgebaut werden

Es sind Bau- und Personalkosten, die am Ende zur Ablehnung der Idee führen. Die Stadtverwaltung verweist darauf, dass in der Praxis das Quellbecken dreimal wöchentlich gereinigt werden müsste. In Geitelde ein komplizierter Vorgang, weil dazu das Wasser abgelassen werden muss. Erhebliche Umbauarbeiten wären nötig. Die beiden Quellbecken, zurzeit noch verbunden, müssten voneinander getrennt und die Nebenanlagen neu geordnet werden.

Die Verwaltung verweist zudem darauf, dass auch Sicherheitsanforderungen erfüllt werden müssten. Geländer fehlen. Trittsichere und rutschhemmende Oberflächen fehlen bislang auch. Kontrollen der Wasserqualität durch das Gesundheitsamt seien ebenso notwendig. Ein Fazit der Beurteilung lautet darum: „Allein personell sind diese Aufgaben seitens der Verwaltung nicht zu leisten.“

Julia Kark (CDU) macht keinen Hehl daraus, dass sie über die Ablehnung ihres Antrags unglücklich ist: „Es geht offenbar um eine fünfstellige Summe plus Personalkosten.“ Allerdings: „Im Harz gibt es bereits solch kostenlose Kneipp-Angebote. Richtig einsichtig ist es nicht, warum etwas im Harz funktioniert, bei uns aber nicht.“ Aufgeben will sie den Plan jedoch nicht: „Der Bezirksrat und Stadtteilheimatpfleger Otto Dierling unterstützen das Vorhaben. Wir müssen neu nachdenken, wie wir das Kneippen in der Wasche doch noch möglich machen.“

