Feuerwehr im Einsatz Autofahrer hinterlässt Dieselspur in Braunschweig

Die Feuerwehr musste im Braunschweiger Stadtteil Rüningen eine 1200 Meter lange Dieselspur von der Straße entfernen. Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeug hatte an der Tankstelle am Dienstagmittag an der Thieder Straße ausgiebig getankt und offensichtlich den Tank seines Fahrzeuges vor der Weiterfahrt nicht verschlossen.

Größere Mengen seines kostbar erworbenen Dieselkraftstoffes verschmierten anschließend die Thieder Str. bis in den Bereich der Alten Frankfurter Straße.

Dieselspur zieht sich 1200 Meter durch Rüningen

Die Berufsfeuerwehr und die Ortsfeuerwehr Rüningen streuten auf einer Lange von etwa 1200 Metern die Dieselspur mit Ölbindemittel ab. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderung auf der Hauptdurchgangsstraße in Rüningen. Eine Kehrmaschine einer beauftragten Firma reinigte abschließend die Fahrbahn.

