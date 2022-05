Braunschweig. Am Freitag und Sonntag kam es zu drei Kollisionen zwischen Rad- und Autofahrern in Braunschweig. Alle drei Radfahrer mussten ins Krankenhaus.

Die Braunschweiger Polizei registrierte am Wochenende drei Unfälle, bei denen sich die involvierten Radfahrer verletzten. (Symbolbild)

Polizei Braunschweig Drei Radfahrer bei Unfällen in Braunschweig verletzt

Am Freitag und Sonntag sind in Braunschweig drei Radfahrer bei Verkehrsunfällen schwer verletzt. In allen drei Fällen kam es zu Zusammenstößen mit Autos, berichtet Braunschweigs Polizei.

Am Freitagmittag fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Fahrrad über den Madamenweg. Als die Fahrerin eines geparkten Autos ihre Tür öffnete, um auszusteigen, kam es zur Kollision mit dem Radfahrer. Der Mann stürzte und zog sich Verletzungen zu.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Autofahrer übersieht Radfahrer beim Abbiegen in Gifhorner Straße

Am Freitagnachmittag ereignete sich ein zweiter Verkehrsunfall, als ein Autofahrer die Gifhorner Straße befuhr und nach rechts auf ein Grundstück abbiegen wollte. „In gleicher Richtung fuhren auch zwei Fahrradfahrer den Radweg entlang“, erklärt die Polizei.

Der Autofahrer hatte zwar den ersten Radfahrer gesehen und diesen durchfahren lassen. Doch als er abbiegen und auf das Grundstück fahren wollte, stieß er mit dem zweiten Fahrradfahrer zusammen. Der 53-Jährige stürzte und verletzte sich.

Autofahrer bremst zu spät an roter Ampel ab – und erwischt Radfahrer

An der Hannoverschen Straße wiederum kam es am Sonntagmittag zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer fuhr von der Autobahn 391 ab und „konnte aus bislang ungeklärten Gründen sein Fahrzeug an der Rotlicht zeigenden Ampel zur Hannoverschen Straße nicht abbremsen“.

Ein 22-jähriger Radfahrer hatte zu diesem Zeitpunkt grünes Licht und befand sich auf der Radfahrerfurt. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der 22-Jährige wurde bei dem anschließenden Sturz verletzt. Der Pkw kam im Kreuzungsbereich zum Stehen, sodass sich der Fahrer um den verletzten Radfahrer kümmern konnte.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig:

Alle drei Radfahrer wurden durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Braunschweigs Polizei fertigte Unfallanzeigen und leitete Strafanzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de